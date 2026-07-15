RC Lens Mercato : le nouveau João Cancelo chez les Sang et Or ?

Proche du RC Lens, Michał Skóraś présente un profil offensif et polyvalent qui rappelle celui de João Cancelo selon Data’Scout.

Comme nous vous l’avons relayé ce lundi, le RC Lens serait sur le point de recruter le joueur de La Gantoise, Michał Skóraś. Les négociations entre le club artésien et le club belge seraient à un stade très avancé. Le profil polyvalent de l’international polonais, capable aussi bien d’évoluer au poste d’ailier gauche ou droit que de piston droit ou gauche, plaît particulièrement aux dirigeants lensois. On vous en dit plus sur son profil grâce à sa fiche Data’Scout.

Michał Skóraś, un profil à la João Cancelo ?

Selon Data’Scout, Michał Skóraś présente un profil qui se rapproche de celui de João Cancelo (79 % de similarité), mais aussi d’Álex Moreno (83 %) ou d’Alfonso Pedraza (79 %). Comme le latéral portugais, le Polonais se distingue avant tout par son apport offensif et sa capacité à créer du danger plutôt que par ses qualités défensives pures.

Son indice de performance de 85 dans le rôle de latéral offensif, le meilleur de Jupiler Pro League, témoigne de son impact dans les trente derniers mètres. Auteur de 2 buts et 7 passes décisives en 34 matchs de championnat, Skóraś se distingue surtout par sa qualité de création. Il affiche des statistiques impressionnantes en passes décisives (96), expected assists (97), passes clés (98) et même deuxième et troisième passes décisives (100), preuve qu’il participe énormément à la construction des occasions de but.

Percussion, dribbles et volume de jeu

L’international polonais est également un joueur très dynamique balle au pied. Data’Scout souligne qu’il tente énormément de dribbles (95) et multiplie les courses progressives (95), ce qui en fait un joueur capable de casser des lignes et d’apporter de la verticalité. Ses points forts mettent d’ailleurs en avant sa capacité à mettre régulièrement ses coéquipiers en position de tir, créer de nombreuses occasions et provoquer balle au pied.

En revanche, son profil est davantage celui d’un joueur offensif que d’un défenseur traditionnel. Il remporte relativement peu de duels défensifs (13) et affiche des statistiques de construction plus modestes dans la qualité de passe (35) ou les passes progressives (33). Data’Scout souligne également qu’il dispute peu de duels aériens, commet beaucoup de fautes et joue relativement peu vers l’avant dans ses transmissions.

Un profil idéal pour le système lensois ?

Capable d’évoluer aussi bien comme ailier que comme piston, Michał Skóraś semble disposer du profil recherché par le RC Lens. Son activité, sa qualité de centre, sa capacité à éliminer son adversaire direct et à créer des occasions pourraient rapidement en faire une arme importante dans un système avec pistons. Son profil rappelle ainsi celui de João Cancelo : un joueur dont la principale force réside dans sa contribution offensive, capable de faire des différences par ses courses, ses dribbles et sa qualité de passe dans le dernier tiers du terrain.

La fiche Data’Scout de Michał Skóraś