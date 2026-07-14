RC Lens : un coup dur vient déjà ternir l’arrivée tant attendue d’Hazard

Le retour de Thorgan Hazard au RC Lens ne pouvait susciter plus d’enthousiasme. Mais avant même d’effectuer ses débuts officiels sous le maillot sang et or, l’international belge fait déjà face à un premier contretemps.

Le retour de Thorgan Hazard au RC Lens s’annonce comme l’un des événements marquants de l’été artésien. Formé au club, le Belge retrouve Bollaert avec l’ambition de relancer un nouveau chapitre de sa carrière et d’apporter toute son expérience à un effectif lensois qui va retrouver la Ligue des Champions.

Mais cette arrivée tant attendue est déjà assombrie par une mauvaise nouvelle. Expulsé lors de son dernier match avec Anderlecht face à l’Union Saint-Gilloise, Hazard a écopé d’une suspension de deux rencontres fermes, assortie d’un match avec sursis. Une sanction qui ne restera pas sans conséquence puisque les suspensions disciplinaires sont transférables entre fédérations.

Deux premiers rendez-vous sans Hazard

Concrètement, le RC Lens devra composer sans sa nouvelle recrue pour ses deux premiers matchs officiels de la saison, donc face au PSG pour le Trophée des Champions et la première journée de Ligue 1 face à Auxerre. Un véritable coup dur pour le staff lensois, qui comptait probablement intégrer rapidement le milieu offensif dans son onze de départ afin de lui permettre de retrouver ses automatismes avec ses nouveaux coéquipiers.

Cette absence retardera également les retrouvailles entre Hazard et le public de Bollaert-Delelis en compétition officielle. Un scénario frustrant pour les supporters, impatients de revoir un enfant du club évoluer sous les couleurs lensoises.

Une sanction qui trouve son origine en Belgique

L’origine de cette suspension remonte au dernier match de championnat d’Anderlecht. Auteur d’un tacle jugé dangereux, Thorgan Hazard avait été expulsé directement. Les instances disciplinaires belges ont ensuite estimé que son intervention mettait en danger l’intégrité physique de son adversaire, prononçant une suspension de deux matchs fermes.

Même si cette décision intervient avant son transfert au RC Lens, elle s’appliquera bien à ses premières apparitions officielles en France, conformément aux règlements disciplinaires internationaux.

Lens devra patienter

Ce contretemps ne remet évidemment pas en cause les attentes placées en Thorgan Hazard. Auteur d’une saison aboutie avec Anderlecht, le Belge arrive avec l’objectif de redevenir l’un des leaders techniques du RC Lens et d’apporter sa qualité de passe, sa vision du jeu et son expérience du très haut niveau.

Les Sang et Or devront simplement patienter quelques semaines avant de voir leur recrue fouler les pelouses de Ligue 1. Une attente supplémentaire qui vient légèrement ternir une arrivée qui faisait pourtant l’unanimité auprès des supporters artésiens.