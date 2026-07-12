RC Lens : Mamadou Sangaré apporte une excellente nouvelle à Dino Toppmöller

Après quelques jours de repos en plus liés à sa sélection avec le Mali en juin, Mamadou Sangaré a retrouvé le chemin de la Gaillette.

Mamadou Sangaré a retrouvé l’environnement qu’il connaît bien : la Gaillette. Le milieu de terrain malien, devenu l’un des hommes forts du RC Lens depuis son arrivée l’été dernier, a fait son retour après quelques jours de repos en plus, comme il l’a affiché en story sur Snapchat. Une excellente nouvelle pour Dino Toppmöller et son staff.

Après une saison remarquée sous le maillot sang et or, l’ancien joueur du Rapid Vienne s’est imposé comme une pièce essentielle de l’entrejeu lensois grâce à son volume de jeu, son impact dans les duels et sa capacité à faire progresser le ballon. Son retour est particulièrement attendu, notamment par les supporters, qui savent néanmoins que l’avenir de Sangaré s’écrira sans doute loin de Lens cet été.