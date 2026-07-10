Courtisé par le FC Nantes puis le RC Lens cet été, Olivier Pantaloni a finalement pris la tête de l’OGC Nice.

Courtisé cet été, Olivier Pantaloni aurait pu connaître une toute autre trajectoire. Longtemps associé au FC Nantes puis au RC Lens, l’ancien entraîneur de Lorient a finalement posé ses valises à l’OGC Nice. Lors de sa présentation officielle devant les médias, le technicien corse est revenu sur les discussions qu’il a eues avec le RC Lens.

Une prise de parole qui permet de mieux comprendre pourquoi son arrivée dans l’Artois n’a finalement jamais vu le jour. Contrairement à certaines rumeurs, Olivier Pantaloni assure ne pas avoir véritablement choisi entre Lens et Nice.

« Il n’y a pas eu de choix »

Selon lui, le Racing avait simplement avancé sur une autre piste au moment où l’opportunité niçoise s’est présentée. « Il n’y a pas eu de choix. La proposition de Nice est venue après celle de Lens. Lens, ça s’est présenté, mais un entraîneur allemand a obtenu le poste », a expliqué le nouvel entraîneur niçois.

Cet entraîneur allemand, c’est Dino Toppmöller, finalement choisi par la direction lensoise pour succéder à Pierre Sage parti à Crystal Palace. Le RC Lens a donc décidé de miser sur un profil international et une nouvelle philosophie de jeu, mettant fin aux discussions avec Pantaloni. Libre de tout engagement après son départ de Lorient, le Corse était pourtant ouvert à un nouveau projet. Il a finalement trouvé son point de chute sur la Côte d’Azur grâce à l’intérêt de l’OGC Nice.

Toppmöller a raflé la mise au RC Lens

« Derrière ça, j’étais libre et ouvert à toutes les propositions. J’ai eu la chance d’avoir celle du Président Cohen pour me permettre d’arriver à Nice et je suis très heureux d’être là », a-t-il poursuivi. Pour le RC Lens, le choix de Dino Toppmöller marque donc le début d’une nouvelle ère.

Le club artésien a préféré tourner la page avec un entraîneur étranger, capable d’apporter une approche différente après plusieurs saisons marquées par Franck Haise puis Pierre Sage. De son côté, Olivier Pantaloni poursuit son aventure en Ligue 1 avec Nice, avec le sentiment d’avoir rapidement retrouvé un projet ambitieux après avoir été proche de plusieurs bancs cet été.