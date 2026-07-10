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FRANCE

PSG Mercato : un capitaine annonce brutalement son départ ! 

Par Bastien Aubert - 10 Juil 2026, 10:40
Luis Enrique (PSG)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Capitaine de l’équipe U19, le défenseur Emmanuel Mbemba annonce officiellement son départ du PSG.

Le PSG va voir partir l’un de ses cadres du centre de formation. Emmanuel Mbemba, capitaine de l’équipe U19 parisienne, a officiellement annoncé son départ du club de la capitale. Après trois saisons passées au sein du centre de formation du PSG, le défenseur central tourne une page importante de sa jeune carrière. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le joueur a tenu à remercier le club et toutes les personnes qui l’ont accompagné durant son parcours parisien.

Mbemba quitte le PSG

« Aujourd’hui s’achève un chapitre important de mon parcours. Après trois années passées au Centre de Formation du Paris Saint-Germain, le moment est venu pour moi d’écrire une nouvelle page », a-t-il écrit. Arrivé jeune à 

Paris, Emmanuel Mbemba a rapidement pris une place importante dans la génération U19 du club. Leader naturel du vestiaire, il a notamment eu l’honneur de porter le brassard de capitaine, symbole de la confiance accordée par le staff parisien. 

Son passage au PSG restera marqué par plusieurs succès. Le défenseur a remporté la Coupe Gambardella ainsi que deux Championnats de France U19 consécutifs, des trophées qui resteront parmi les moments forts de sa formation. 

Un statut reconnu chez les jeunes 

Au-delà du terrain, Mbemba a également salué le travail effectué autour de lui, en remerciant les entraîneurs, éducateurs, membres du staff, dirigeants, coéquipiers mais aussi l’équipe pédagogique qui l’a accompagné jusqu’à l’obtention de son baccalauréat. 

« Le PSG m’a offert une opportunité unique. Ce club m’a permis de grandir, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme, en me transmettant des valeurs, une exigence et un état d’esprit qui me suivront toute ma carrière », a-t-il ajouté. 

Le défenseur quitte donc le PSG avec une solide expérience de formation et un statut de leader acquis chez les jeunes. Reste désormais à connaître la prochaine étape de sa carrière et le nouveau projet qu’il choisira pour poursuivre sa progression.

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