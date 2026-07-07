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FRANCE

PSG Mercato : Paris officialise les signatures d’un attaquant et de cinq défenseurs ! 

Par Bastien Aubert - 7 Juil 2026, 16:00
Luis Enrique (PSG)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Le mercato bat son plein au PSG avec l’annonce officielle de six signatures ! 

Le PSG a annoncé la signature de deux nouveaux contrats stagiaires pour Charles Bouygue et Djamy Olax, deux jeunes défenseurs qui poursuivront leur progression sous les couleurs parisiennes.

Le PSG prépare l’avenir 

Dans le même temps, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de quatre nouveaux joueurs au Centre de Formation. Noah Adnane, attaquant prometteur, rejoint le PSG avec l’ambition de poursuivre son développement dans l’une des académies les plus réputées d’Europe. 

Le secteur défensif est particulièrement renforcé avec les arrivées de Léo Gnahore, Hermi Mfutila et Emmanuel Nzala. Trois profils à fort potentiel qui viennent étoffer une génération sur laquelle le PSG fonde de grands espoirs pour les prochaines saisons.

La défense comme priorité 

Cette nouvelle vague de signatures illustre la stratégie menée par les dirigeants parisiens. Si le PSG continue de recruter des joueurs confirmés pour son équipe première, le club investit également massivement dans la formation afin de faire émerger les talents de demain.

Luis Enrique a d’ailleurs toujours affiché son souhait de voir davantage de jeunes issus du centre intégrer progressivement le groupe professionnel. Ces six recrues auront désormais l’occasion de prouver qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour suivre les traces des derniers Titis parisiens révélés au plus haut niveau.

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