PSG Mercato : coup de tonnerre pour Éli Junior Kroupi

Le PSG suit toujours Éli Junior Kroupi de très près, mais les négociations avec Bournemouth sont aujourd’hui totalement à l’arrêt.

Le PSG n’a pas abandonné la piste menant à Éli Junior Kroupi. Le jeune attaquant français, considéré comme l’un des plus grands potentiels de sa génération, plaît énormément à la direction sportive parisienne.

Le joueur serait lui-même séduit par le projet du PSG et verrait d’un bon œil un retour en France. Mais malgré cette volonté partagée, les discussions entre les deux clubs sont aujourd’hui dans une impasse, comme le rapporte PSGINSIDE-ACTUS.

Bournemouth réclamerait une indemnité de transfert très élevée, un montant jugé trop important par Paris pour un joueur encore en développement.

Bournemouth durcit sa position

Auteur d’une saison remarquée en Premier League, Kroupi s’est imposé comme l’un des talents offensifs les plus prometteurs du championnat anglais.

Mais Bournemouth n’a aucune intention de brader son joueur. Le club considère son attaquant comme un élément clé de son projet sportif et voit en lui un futur transfert majeur du marché européen.

Le club anglais, en position de force, temporise et attend une éventuelle surenchère des clubs intéressés.

Tottenham et Crystal Palace prêts à foncer

Pendant que le PSG temporise, la concurrence se met en ordre de marche. Tottenham suivrait le dossier avec beaucoup d’attention et envisagerait de passer à l’action si la situation se débloque. Crystal Palace reste également attentif à l’évolution du dossier.

En Premier League, l’intérêt est réel et pourrait rapidement faire grimper les enchères, surtout si Bournemouth ouvre la porte à un départ cet été.

Le PSG face à un choix stratégique

Du côté parisien, la situation est claire : le club refuse pour l’instant de s’aligner sur les exigences financières de Bournemouth.

Si aucun compromis n’est trouvé dans les prochains jours, le PSG pourrait tout simplement se retirer du dossier et activer d’autres pistes offensives pour renforcer son attaque.

Un avenir encore totalement ouvert

Le dossier Éli Junior Kroupi reste donc loin d’être réglé. Entre un PSG intéressé mais prudent, un Bournemouth inflexible et une Premier League prête à surenchérir, l’avenir du jeune attaquant est encore totalement incertain.

Les prochaines semaines pourraient être décisives dans un transfert qui s’annonce déjà comme l’un des feuilletons du mercato.