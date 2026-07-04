OM Mercato : coup de froid pour la vente de Greenwood, le PSG prêt à tout débloquer ?

Alors que l’Atlético Madrid conditionne son offensive pour Mason Greenwood à un éventuel départ de Julián Álvarez, le PSG pourrait donner un gros coup de pouce à l’OM.

Le dossier Mason Greenwood continue d’alimenter le mercato estival de l’OM. Comme rapporté depuis plusieurs jours, l’Atlético Madrid surveille attentivement la situation de l’attaquant anglais, joueur le plus bankable de l’effectif marseillais

Mais du côté espagnol, aucune accélération n’est prévue pour l’instant. Le club madrilène conditionne son intérêt à un élément majeur : le possible départ de Julián Álvarez, comme le rapporte Gianluca Di Marzio.

Julián Álvarez au PSG, déclencheur du dossier Greenwood ?

L’avenir de Julián Álvarez est devenu le point central du projet offensif de l’Atlético Madrid. Si l’international argentin venait à quitter le club, les dirigeants madrilènes activeraient plusieurs pistes pour renforcer leur attaque. C’est précisément là où le PSG pourrait jouer un grand rôle dans ce transfert, étant donné que Luis Enrique apprécie particulièrement le profil d’Álvarez, tout comme le FC Barcelone et le Real Madrid. Reste à voir si le club de la capitale passera réellement à l’action.

Dans ce scénario, Mason Greenwood figure parmi les options étudiées par l’Atlético pour venir compenser cette éventuelle perte offensive majeure.

L’OM dans l’attente d’une décision madrilène

Pour l’OM, la situation est claire : aucun transfert ne peut se débloquer sans mouvement en Espagne. Le club phocéen observe donc l’évolution du dossier Álvarez, qui conditionne indirectement l’avenir de son attaquant.

L’OM sait toutefois que Greenwood attire plusieurs clubs européens, comme l’AS Roma, ce qui pourrait faire monter les enchères si le dossier venait à s’activer.

Mais tant que l’Atlético Madrid n’aura pas clarifié la situation de son secteur offensif, notamment autour de Julián Álvarez, le dossier Greenwood restera en stand-by… mais seulement en Espagne.