OM : l’IA avait prédit la prochaine destination de Mason Greenwood

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Et si l’intelligence artificielle avait vu juste avant tout le monde ? Alors que Mason Greenwood est annoncé avec insistance sur le départ de l’Olympique de Marseille, une ancienne publication du compte X OManiaque refait surface et intrigue déjà les supporters marseillais.

Il y a environ un an et demi, une simulation réalisée avec ChatGPT avait tenté d’imaginer la prochaine grande destination de plusieurs joueurs de l’OM. Pour Greenwood, deux clubs étaient alors cités : l’Atlético de Madrid et Newcastle.

L’Atlético Madrid cité bien avant les rumeurs

À l’époque, ChatGPT avançait que l’Atlético de Madrid pouvait représenter une destination crédible pour Mason Greenwood, au regard de son potentiel, de son profil offensif et des habitudes du club espagnol.

L’idée était simple : les Colchoneros ont souvent su relancer ou maximiser le potentiel de grands attaquants. Antoine Griezmann, Luis Suárez ou encore João Félix avaient notamment été cités comme exemples dans cette projection.

L’IA imaginait également qu’un retour en Premier League pouvait rester une option, avec Newcastle comme piste possible grâce à son projet ambitieux. Mais c’est surtout le nom de l’Atlético qui retient aujourd’hui l’attention.

Greenwood vers l’Espagne ?

Si l’AS Roma a également été évoquée ces dernières semaines parmi les clubs intéressés, l’Atlético Madrid apparaît lui aussi comme une destination régulièrement associée à l’attaquant anglais.

Le profil de Greenwood pourrait séduire en Liga : joueur capable d’évoluer sur un côté comme dans l’axe, fort dans les un-contre-un et doté d’une vraie qualité de finition. Un départ vers l’Espagne lui offrirait aussi un environnement différent, avec une exposition européenne importante.

Pour l’OM, le dossier reste évidemment crucial. Mason Greenwood représente l’un des joueurs les plus valorisables de l’effectif et son éventuel transfert pourrait permettre au club de financer une partie de son mercato.

Une prédiction amusante, mais pas encore une vérité

Évidemment, il faut garder du recul. Une simulation réalisée il y a un an et demi ne peut pas être considérée comme une information mercato ou une prédiction certaine.

Mais le hasard fait bien les choses : alors que l’Atlético Madrid est aujourd’hui cité dans l’avenir possible de Mason Greenwood, cette ancienne réponse de ChatGPT amuse autant qu’elle intrigue les supporters de l’OM.

Reste désormais à savoir si l’attaquant anglais rejoindra réellement les Colchoneros. Dans ce cas, OManiaque pourra clairement ressortir sa publication avec le sourire.