OM Mercato : Lorenzi pense à Boudaoui, Nice a déjà donné sa réponse

L’OM aurait coché le nom d’Hicham Boudaoui pour renforcer son entrejeu en cas de départ d’ici la fin du mercato estival.

Plus de deux mois après l’ouverture du mercato estival, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas enregistré la moindre recrue, mais continue de se renseigner sur de nombreux joueurs. En cas de départ dans les prochains jours au milieu de terrain, le club phocéen aurait notamment coché le nom d’Hicham Boudaoui, d’après Foot Mercato. La piste menant au joueur de l’OGC Nice aurait ainsi été évoquée en interne afin d’anticiper d’éventuels départs dans ce secteur.

L’OGC Nice ouvert à un départ de Boudaoui !

De leur côté, les dirigeants niçois seraient ouverts à un départ de l’international algérien, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat sur la Côte d’Azur. Les Aiglons ne le retiendraient donc pas d’ici la fin du mercato estival en cas d’offre jugée satisfaisante. Une situation contractuelle dont pourrait tenter de profiter l’OM si le club phocéen venait à accélérer concrètement sur ce dossier.

Hicham Boudaoui sort d’une saison en demi-teinte sous les couleurs de l’OGC Nice. Moins performant et moins incontournable que lors des exercices précédents, l’international algérien a tout de même disputé 26 matchs de Ligue 1, dont 18 comme titulaire. Auteur d’un but et de deux passes décisives, le milieu de 26 ans n’a pas retrouvé toute l’influence qui était la sienne ces dernières saisons dans l’entrejeu des Aiglons.