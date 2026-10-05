Un gros doute tombe avant la réception d’Angers

Giovani Versini a quitté prématurément le rassemblement de l’équipe de France Espoirs en raison d’une blessure à la jambe. Le joueur de 22 ans va désormais être examiné par le Stade Brestois, à quelques jours du retour de la Ligue 1.

Versini libéré par les Bleuets

La trêve internationale laisse une mauvaise surprise au Stade Brestois. Convoqué avec l’équipe de France Espoirs, Giovani Versini ne disputera pas la rencontre face à la Suisse, programmée mardi à 19 heures dans le cadre des éliminatoires de l’Euro Espoirs. Gérald Baticle a décidé de le libérer afin qu’il puisse regagner son club.

Le gaucher s’est blessé à la jambe samedi lors de la victoire des Bleuets contre le Luxembourg (3-2). Titulaire, il avait pourtant bien lancé sa rencontre en délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score française. Insuffisamment remis, il ne sera pas en mesure de tenir sa place pour le dernier rendez-vous du rassemblement.

D’après les informations de Morning Foot, la nature exacte et la gravité de cette blessure restent encore à déterminer. Le joueur doit passer des examens à son retour dans le Finistère.

Une course contre la montre avant Angers

Le timing n’arrange évidemment pas Brest, qui reçoit Angers samedi pour la reprise du championnat. Onzièmes de Ligue 1 avec cinq points après cinq journées, les Brestois pourraient devoir composer sans un élément qui commençait à trouver sa place dans la rotation.

Les blessures contractées en sélection perturbent également la préparation d’autres formations de Ligue 1. L’OM surveille notamment la situation de Pierre-Emile Højbjerg, touché avec le Danemark avant la rencontre contre Troyes.

Déjà privé de plusieurs joueurs, l’OM pourrait aussi devoir faire sans Pierre-Emile Højbjerg, sorti blessé avec le Danemark. Nnadi et Kamissoko pourraient être associés au milieu en cas de forfait. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2107076560930910360

Arrivé cet été en provenance de Pau, Versini a participé aux trois dernières journées. Après une entrée en jeu contre Le Havre, il a disputé 68 minutes face à Auxerre (1-2), puis 66 minutes contre le PSG (0-1). Une progression désormais suspendue au verdict du staff médical brestois.

Un profil différent sur les côtés

Cette alerte est d’autant plus contrariante que le joueur de 22 ans apporte des caractéristiques particulières à l’effectif. Décrit comme un ailier provocateur, Versini se distingue par son activité, ses accélérations et sa volonté de se projeter vers la surface adverse.

Ses premières apparitions ont également montré une réelle capacité à centrer et à gagner des duels offensifs. Son influence dans la zone de vérité demeure toutefois limitée : il n’a encore inscrit aucun but ni délivré de passe décisive sous le maillot brestois.

Brest attend maintenant de connaître la durée éventuelle de son indisponibilité. À six jours de la réception d’Angers, la participation de Giovani Versini reste incertaine et constitue un nouveau casse-tête dans une période déjà délicate pour l’effectif finistérien.