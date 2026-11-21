Le verdict médical concernant Harry Kane pourrait avoir des répercussions jusqu’à Marseille. Privé de son buteur pour plusieurs mois, le Bayern Munich pourrait accélérer sur Amine Gouiri lors du mercato hivernal.

Kane absent plusieurs mois

On vous en parlait vendredi : Harry Kane était sorti sur blessure avant le rendez-vous face au LOSC. Le verdict est désormais connu et il est lourd puisque l’international anglais souffre d’une déchirure du ligament de la cheville. Son absence devrait s’étendre sur plusieurs mois.

Le Bayern Munich perd ainsi son avant-centre à l’approche d’une période particulièrement chargée. L’infirmerie bavaroise était déjà bien remplie, notamment dans le secteur offensif, avec les indisponibilités d’Ismael Saibari et de Serge Gnabry. Le retour prochain de Luis Diaz offrira une solution supplémentaire, mais il ne compensera pas à lui seul la longue absence de Kane.

Le Bayern pourrait accélérer pour Gouiri

Cette situation remet directement en lumière la piste Amine Gouiri. Il y a quelques semaines, Bild révélait déjà que le profil de l’international algérien plaisait à l’état-major du Rekordmeister. Selon les éléments relayés par Top Mercato, la blessure de Kane pourrait désormais pousser le champion d’Allemagne à tâter le terrain auprès de l’OM.

Gouiri a de sérieux arguments à faire valoir. L’attaquant phocéen totalise 7 buts et 3 passes décisives en 10 rencontres de Ligue 1 cette saison. Sa polyvalence et son efficacité en font une option crédible pour renforcer rapidement une attaque décimée, même si aucun contact n’existe encore entre les différentes parties.

Roberto De Zerbi a révélé que Mehdi Benatia et Pablo Longoria ne s’étaient pas parlé pendant trois mois, une situation qui ne lui plaisait pas lorsqu’il entraînait l’OM. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2124097857586147390

Une offre de 30 M€ difficile à écarter ?

La valeur marchande de Gouiri est estimée à 30 M€. Un montant qui pourrait placer la direction marseillaise devant un vrai dilemme en janvier. Malgré son importance sportive, l’ancien Rennais représente aussi l’un des éléments les plus bankables de l’effectif, dans un contexte financier qui pourrait obliger l’OM à étudier une proposition conséquente.

Marseille avait pourtant déjà fermé la porte à un départ d’Igor Paixao fin août, Bruno Genesio ayant alors mis son poste en jeu. La position sera-t-elle aussi ferme si le Bayern passe réellement à l’offensive pour Gouiri ? Pour l’heure, le club bavarois n’a formulé aucune offre, mais le verdict concernant Kane vient clairement accélérer la réflexion munichoise.