Le Bayern Munich se présentera à Lille sans Harry Kane mercredi en Ligue des Champions. Gravement touché à la cheville gauche contre Cologne, le Ballon d’Or 2026 sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Une grave blessure dès la 20e minute

Le LOSC a d’abord rendez-vous avec l’OL ce samedi en Ligue 1, mais son prochain adversaire européen vient de perdre son principal atout offensif. Vendredi, lors du match nul entre le Bayern Munich et Cologne (1-1), Harry Kane a été contraint de quitter ses partenaires dès la 20e minute.

L’attaquant anglais s’est blessé après un contact dans la surface avec Joël Schmied. Resté au sol en se tenant la cheville gauche, il a tenté de poursuivre avant de regagner les vestiaires en boitant. Les examens ont révélé une rupture du ligament de la syndesmose, articulation fibreuse située au niveau de la cheville.

Le directeur sportif bavarois Max Eberl a confirmé la nature de cette grave blessure, tandis que Vincent Kompany a évoqué « plusieurs mois » d’indisponibilité. Selon les informations du Petit Lillois, le forfait du buteur pour le déplacement à la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy est donc acté.

Un Bayern privé de son Ballon d’Or

Cette absence représente un coup dur majeur pour le Bayern. À 33 ans, l’ancien attaquant de Tottenham demeure la référence offensive de l’équipe allemande. Le LOSC n’aura donc pas à contenir mercredi celui qui est devenu l’une des figures centrales du club bavarois depuis son départ de Premier League.

L’inquiétude a également concerné Michael Olise. L’international français a quitté la rencontre à la pause et s’est présenté avec des béquilles au coup de sifflet final. Il ne s’agirait toutefois que d’une mesure de précaution. Le Bayern espère récupérer son ailier dès l’entraînement de lundi, à deux jours du déplacement dans le Nord.

Le cas de l’ancien joueur de Crystal Palace sera ainsi surveillé avec attention par le staff lillois. Son éventuelle présence changerait sensiblement le visage de l’attaque allemande malgré l’absence de Kane, dont l’arrivée au Bayern Munich avait marqué un tournant dans la politique sportive du club.

Le LOSC garde aussi un œil sur l’avenir

En parallèle de cette échéance européenne, Lille poursuit son travail de recrutement. Le club nordiste ferait notamment partie des formations intéressées par Jordan Arnolin, milieu portugais de 18 ans également suivi par le FC Barcelone, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Le LOSC concurrence le Barça, le Bayern et Dortmund pour Jordan Arnolin. Le milieu de 18 ans a impressionné avec les U19 du Portugal face à l’Allemagne. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2122730231786049620

Avant de se projeter sur ce dossier, les Dogues doivent néanmoins négocier deux rendez-vous importants en quelques jours. La réception de Lyon précédera celle d’un Bayern diminué, mais toujours richement armé. L’absence de Harry Kane offre une donnée favorable aux Lillois sans réduire l’ampleur du défi qui les attend mercredi.