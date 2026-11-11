LOSC : coup dur pour le Bayern avant son déplacement à Lille !

Le Bayern Munich se présentera au Stade Pierre-Mauroy sans son capitaine Manuel Neuer, de nouveau touché au pied droit. Le gardien allemand pourrait rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Une soirée historique qui tourne court

Manuel Neuer n’aura pas longtemps profité de son nouveau record. Samedi dernier, face à Mayence, le portier de 40 ans disputait son 550e match de Bundesliga. À 40 ans et 225 jours, il devenait à cette occasion le joueur le plus âgé de l’histoire du Bayern Munich à évoluer dans le championnat allemand.

Mais sa soirée s’est arrêtée dès la pause. Touché au pied droit, le capitaine bavarois a été contraint de céder sa place à la 45e minute. Les examens passés depuis à Munich ont révélé une déchirure partielle d’un tendon, comme l’a annoncé son club dans un communiqué.

Le Bayern n’a pas communiqué de durée précise pour son indisponibilité. D’après les informations relayées par Le Petit Lillois, les médias allemands tablent néanmoins sur une absence comprise entre deux et trois mois.

Neuer forfait contre le LOSC

Ce pépin physique prive d’ores et déjà Manuel Neuer du déplacement à Lille, programmé le 25 novembre à 21 heures lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un forfait important pour le Bayern, qui devra faire sans son gardien numéro un et l’un de ses principaux cadres au Stade Pierre-Mauroy.

Le jeune Jonas Urbig (23 ans) apparaît comme le candidat naturel pour prendre place dans les cages bavaroises. Neuer avait déjà manqué quatre rencontres à la fin du mois d’octobre et venait seulement d’enchaîner deux apparitions avant cette rechute. S’il faut désormais attendre la trêve hivernale pour le revoir, il pourrait manquer les neuf prochains matches de son équipe.

« La Ligue 1 fait partie des cinq meilleurs championnats d’Europe. Il y a des similitudes avec la Premier League », a estimé Carlos Vicens. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2120166738893361268

Le capitaine bavarois reste tourné vers son retour

Malgré ce nouveau contretemps, Neuer n’entend pas baisser les bras. « Une blessure ne survient jamais au bon moment, mais cela fait partie du jeu. J’ai déjà vécu ce genre de situation et je surmonterai également cette épreuve », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Le champion du monde 2014 assure être désormais « pleinement concentré » sur sa récupération et promet de soutenir ses partenaires pendant son absence. Son expérience des longues périodes loin des terrains lui sera précieuse, lui qui avait notamment été victime d’une grave blessure à la jambe après la Coupe du monde 2022. En attendant son retour, le Bayern devra donc faire confiance à la relève, à commencer par ce rendez-vous européen face aux Dogues.