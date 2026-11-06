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LOSC : une énorme polémique envahit Lille avant le Stade Rennais 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Olivier Létang (LOSC)

La suspension de quatre mois d’Olivier Létang ne permet pas au LOSC de préparer son périlleux déplacement à Rennes (dimanche, 15h) dans les meilleures conditions.

Tensions au LOSC. Après la décision de la commission supérieure d’appel de la FFF concernant Olivier Létang, le LOSC a publié un communiqué particulièrement ferme. Le président lillois écope d’une suspension de quatre mois, accompagnée d’une amende de 20 000 euros.

Le LOSC dénonce une sanction disproportionnée

Le club prend acte de cette décision, mais la juge sévère et contestable. Olivier Létang entend faire valoir ses droits et engager toutes les voies de recours nécessaires. Lille s’étonne notamment de l’intervention de la FFF dans un dossier initialement traité par la Ligue de football professionnel, alors que la Fédération était absente lors de la commission d’appel et n’avait présenté aucune observation écrite.

Dans son communiqué, le LOSC insiste sur la nature des faits à l’origine de la sanction. Selon le club, ceux-ci reposent uniquement sur des échanges privés par courriel. Il rappelle que son président n’a ni menacé, ni agressé, ni injurié un membre du corps arbitral.

Olivier Létang estime donc faire l’objet d’un traitement disproportionné. Le dirigeant dénonce également une différence de traitement avec d’autres affaires récentes, qu’il considère comme plus graves et qui n’auraient pas donné lieu à des sanctions comparables. Le LOSC évoque ainsi un possible « deux poids, deux mesures ».

Le LOSC craint un précédent pour le football français

Au-delà du cas personnel de son président, le club nordiste s’inquiète des conséquences de cette décision pour l’ensemble du football français. Selon lui, sanctionner un dirigeant pour des échanges privés et des demandes d’explications risque de freiner le dialogue entre les clubs et les instances arbitrales.

Le communiqué insiste sur la nécessité de davantage de transparence et d’exigence dans la gestion de l’arbitrage. Olivier Létang affirme qu’il continuera à défendre cette position : « Il continuera à le faire », conclut le LOSC à propos de son président.

Cette affaire tombe au plus mauvais moment pour les Dogues, qui doivent préparer un déplacement difficile à Rennes, dimanche à 15 heures. Entre la contestation de la sanction et les enjeux sportifs, l’actualité lilloise est particulièrement agitée avant ce rendez-vous.

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