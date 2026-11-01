Pronostic Bodø/Glimt – LOSC (03/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la quatrième journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre Bodø/Glimt et le LOSC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

35e et avant-dernier du classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le LOSC a débuté sa campagne européenne par trois défaites en autant de rencontres. En déplacement ce mardi (21h) en Norvège, sur la pelouse de Bodø/Glimt, les Dogues tenteront de décrocher leurs premiers points dans la compétition et de relancer leurs espoirs de qualification.

Ligue des Champions – Bodø/Glimt vs LOSC

Mardi 3 novembre 2026 · 21h · Aspmyra Stadion

Bodø/Glimt : confirmer son statut d’équipe redoutable à domicile

Après avoir marqué les esprits sur la scène européenne la saison dernière, Bodø/Glimt espère poursuivre sa progression en Ligue des Champions. Le club norvégien avait notamment réalisé un parcours historique lors de la précédente édition, atteignant les huitièmes de finale après avoir éliminé l’Inter Milan en barrages. Une performance remarquable pour une formation qui s’est progressivement imposée comme l’un des adversaires les plus difficiles à affronter en Scandinavie.

Cette saison, les hommes de Kjetil Knutsen connaissent néanmoins un début de campagne européenne plus contrasté. Après trois journées, Bodø/Glimt occupe la 28e place du classement avec trois points, à hauteur du dernier club virtuellement qualifié pour les barrages. Une situation qui laisse encore toutes leurs chances aux Norvégiens, mais qui les oblige à obtenir rapidement de nouveaux résultats positifs.

Leur entrée en lice avait pourtant été particulièrement compliquée. Opposés au Bayern Munich lors de la première journée, les Scandinaves avaient lourdement chuté (5-0), incapables de contenir les offensives bavaroises. Une défaite qui avait mis en évidence l’écart pouvant exister entre Bodø/Glimt et certaines des meilleures formations européennes.

Mais les Norvégiens avaient parfaitement réagi lors de la deuxième journée en réalisant une performance de référence face au Borussia Dortmund (1-0). Devant leur public, les joueurs de Kjetil Knutsen avaient réussi à faire tomber le club allemand, démontrant une nouvelle fois leur capacité à rivaliser avec des adversaires prestigieux lorsqu’ils évoluent dans leur stade.

Lors de leur dernière sortie européenne, Bodø/Glimt s’est incliné sur la pelouse de Naples (4-3), au terme d’une rencontre spectaculaire. Malgré la défaite, les Norvégiens ont montré de belles qualités offensives en inscrivant trois buts face à une formation habituée aux grandes rencontres européennes. Une prestation encourageante qui pourrait leur donner de la confiance avant la réception du LOSC.

En championnat, Bodø/Glimt réalise également une saison intéressante, même si le club norvégien doit composer avec la concurrence du Viking FK dans la course au titre. Deuxièmes de leur championnat avant la dernière ligne droite, les hommes de Kjetil Knutsen cherchent à combler leur retard sur le leader pour espérer décrocher un nouveau sacre national.

La formation norvégienne a toutefois connu un coup d’arrêt récent avec une défaite à domicile face à Vålerenga (0-1). Un résultat qui rappelle que Bodø/Glimt n’est pas invulnérable dans son enceinte, même si son bilan européen devant son public reste particulièrement intéressant.

L’un des principaux atouts des Norvégiens réside dans leur capacité à imposer un rythme élevé à domicile. Habitués à évoluer sur la pelouse synthétique de l’Aspmyra Stadion, ils possèdent des automatismes qui peuvent mettre en difficulté les équipes étrangères, notamment celles moins familières avec cette surface.

Sur le plan offensif, Bodø/Glimt pourra notamment compter sur Andreas Helmersen. Auteur de douze réalisations en championnat, l’attaquant norvégien représente l’une des principales menaces pour la défense lilloise. Sa présence dans la surface et son efficacité devant le but pourraient jouer un rôle important dans cette rencontre.

Jens Petter Hauge constitue également un élément essentiel du secteur offensif. Avec cinq buts et quatre passes décisives en championnat, l’ancien joueur de l’AC Milan apporte sa vitesse, sa créativité et sa capacité à faire la différence sur son côté. Les Dogues devront particulièrement se méfier de ses accélérations.

Kjetil Knutsen devra néanmoins composer avec plusieurs absences. Le milieu Håkon Evjen, auteur de cinq buts et deux passes décisives en championnat, est notamment indisponible. Le gardien remplaçant Sjong ainsi que les blessés de longue durée Riisnæs et Mikkelsen devraient également manquer cette rencontre.

Malgré ces forfaits, Bodø/Glimt possède suffisamment de qualités collectives pour aborder la réception du LOSC avec ambition. Une victoire permettrait aux Norvégiens de se rapprocher des 24 premières places et de confirmer leur capacité à faire tomber des formations issues des grands championnats européens. Ligue des Champions (03/11/2026)+1

LOSC : une réaction impérative pour éviter une quatrième défaite consécutive

Le LOSC traverse une période particulièrement délicate en Ligue des Champions. Après trois journées, le club nordiste occupe la 35e et avant-dernière place du classement, sans le moindre point au compteur. Une situation préoccupante pour les hommes de Davide Ancelotti, qui doivent impérativement réagir s’ils souhaitent conserver une chance de qualification pour les barrages.

Les Dogues avaient pourtant abordé cette nouvelle campagne européenne avec de réelles ambitions. Après avoir réussi à intégrer le top 8 lors de leur précédente participation à la compétition, les Lillois espéraient confirmer leur progression sur la scène continentale. Mais leurs trois premières rencontres ont rapidement refroidi leurs espoirs.

Lors de la première journée, Lille avait été battu par le Betis Séville (2-3), au terme d’un match durant lequel les Nordistes avaient pourtant réussi à se montrer dangereux offensivement. Malgré deux buts inscrits, les Dogues avaient payé leurs erreurs défensives et laissé échapper une occasion importante de bien débuter leur parcours.

La deuxième journée avait été encore plus compliquée. En déplacement sur la pelouse d’Arsenal, les hommes de Davide Ancelotti avaient subi la domination des Gunners et s’étaient inclinés assez nettement (3-0). Une rencontre qui avait notamment révélé leurs difficultés à rivaliser avec des équipes capables d’exercer une pression constante.

Enfin, lors de la troisième journée, les Lillois ont connu une nouvelle désillusion face à Galatasaray (2-4). Malgré un doublé du jeune Soriba Diaoune, le LOSC n’a pas réussi à contenir les offensives turques et a concédé sa troisième défaite consécutive. Un résultat qui a encore compliqué sa situation au classement.

Avec dix buts encaissés en seulement trois rencontres, les Dogues affichent un bilan défensif particulièrement inquiétant. Cette fragilité constitue l’un des principaux problèmes que Davide Ancelotti devra résoudre avant le déplacement en Norvège. Face à une équipe de Bodø/Glimt capable d’inscrire trois buts sur la pelouse de Naples, les Lillois ne pourront pas se permettre de reproduire leurs dernières erreurs.

La situation est néanmoins bien différente en Ligue 1. Troisièmes du classement avant le derby face au RC Lens, les Nordistes réalisent un début de saison globalement satisfaisant sur la scène nationale. Malgré quelques prestations moins convaincantes, ils restent bien placés dans la course aux premières positions.

Le LOSC avait notamment retrouvé le chemin de la victoire face au Havre (1-0), avant d’enchaîner deux matchs nuls contre Brest (1-1) et l’AS Monaco (1-1). Des résultats qui témoignent d’une certaine solidité en championnat, même si les Dogues peinent parfois à se montrer suffisamment efficaces pour faire la différence.

Davide Ancelotti devra toutefois gérer plusieurs absences importantes pour ce déplacement. Ayase Ueda, déjà forfait depuis plusieurs semaines, ne devrait pas être disponible, tout comme Hamza Igamane et Thiago Santos. Ethan Mbappé sera également absent en raison d’une suspension, ce qui prive le LOSC d’une solution offensive supplémentaire.

Le technicien italien pourra néanmoins s’appuyer sur plusieurs éléments capables de faire la différence. Olivier Giroud reste une option importante à la pointe de l’attaque, tandis que Soriba Diaoune pourrait être récompensé de son doublé face à Galatasaray par une nouvelle titularisation.

Au milieu de terrain, Benjamin André et Nabil Bentaleb devront apporter leur expérience pour permettre au LOSC de résister à l’intensité norvégienne. Leur capacité à conserver le ballon et à limiter les pertes de balle sera particulièrement importante sur une pelouse synthétique qui pourrait favoriser les transitions rapides.

Lille devra surtout afficher un tout autre état d’esprit sur la scène européenne. Avec zéro point après trois journées, les Dogues n’ont déjà plus beaucoup de marge de manœuvre. Une quatrième défaite consécutive les placerait dans une situation extrêmement délicate dans la course aux barrages.

À l’inverse, un premier succès en Norvège pourrait relancer leur campagne et leur redonner de la confiance avant les prochaines échéances. Mais pour espérer réaliser cette performance, les hommes de Davide Ancelotti devront montrer davantage de solidité défensive et d’efficacité offensive que lors de leurs trois premières rencontres. Ligue des Champions (03/11/2026)+1

Les confrontations entre les deux équipes

Bodø/Glimt et le LOSC ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle. Cette quatrième journée de Ligue des Champions marquera donc une première confrontation entre les deux clubs, qui tenteront chacun de réaliser une opération importante dans la course à la qualification.

Si Lille possède une expérience européenne intéressante, notamment grâce à ses récentes participations à la Ligue des Champions, Bodø/Glimt a également montré ces dernières saisons qu’il pouvait rivaliser avec des adversaires issus des principaux championnats du continent.

Le club norvégien s’est notamment distingué lors de la précédente édition de la compétition en éliminant l’Inter Milan lors des barrages. Une performance qui a confirmé sa capacité à réaliser de grands exploits devant son public, malgré des moyens financiers inférieurs à ceux de nombreuses formations européennes.

Les Dogues devront donc se méfier d’un adversaire qui a pris l’habitude de surprendre des équipes théoriquement supérieures sur le papier. Le succès obtenu face au Borussia Dortmund (1-0) lors de la deuxième journée constitue d’ailleurs un avertissement supplémentaire pour les Nordistes.

L’environnement pourrait également jouer un rôle important dans cette rencontre. Situé dans le nord de la Norvège, l’Aspmyra Stadion présente des conditions particulières, notamment en raison de sa pelouse synthétique et des températures potentiellement basses à cette période de l’année.

Bodø/Glimt possède naturellement un avantage lié à sa connaissance de ces conditions. Habitués à évoluer sur cette surface, les joueurs de Kjetil Knutsen peuvent imposer un rythme élevé et profiter des difficultés d’adaptation de leurs adversaires.

Pour le LOSC, l’un des principaux défis sera donc de rapidement trouver ses repères. Les Lillois devront notamment éviter les pertes de balle dangereuses et se montrer suffisamment agressifs dans les duels pour empêcher les Norvégiens de développer leur jeu.

Sur le plan tactique, les deux équipes possèdent des qualités offensives intéressantes, mais ont également montré certaines fragilités défensives depuis le début de la compétition. Bodø/Glimt a encaissé neuf buts en trois rencontres, tandis que Lille en a concédé dix.

Ces statistiques laissent envisager une rencontre potentiellement ouverte, au cours de laquelle les deux formations pourraient se procurer plusieurs occasions. La capacité à exploiter les erreurs adverses et à faire preuve de réalisme devant le but pourrait donc jouer un rôle déterminant.

Même si le LOSC possède sur le papier un effectif capable de rivaliser avec Bodø/Glimt, les Norvégiens semblent disposer d’un avantage lié à leur dynamique européenne et au soutien de leur public. Les Dogues devront donc réaliser une prestation particulièrement aboutie pour espérer décrocher leurs premiers points dans cette campagne de Ligue des Champions. Ligue des Champions (03/11/2026)

Les compositions probables

La compo probable de Bodø/Glimt : Haikin – Sjövold, Gundersen, Bjortuft, Björkan – Auklend, Berg, Fet- Blomberg, Helmersen, Hauge.

Absents : Sjong, Evjen, Riisnaes, Mikkelsen, (blessés).

La compo probable du LOSC : Özer – Goffi, Ngoy (ou Nianzou), Alexsandro, Perraud – Mukau, Bentaleb, André – Diaoune, Giroud (ou Haraldsson), Bakwa.

Absents : Igamane (reprise), Santos, Ueda (blessés), E. Mbappé (suspendu).

Les joueurs à suivre

Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) : L’attaquant norvégien représente l’une des principales menaces offensives de Bodø/Glimt. Auteur de douze réalisations en championnat cette saison, il s’impose comme l’un des éléments les plus efficaces de l’équipe de Kjetil Knutsen. Très présent dans la surface adverse, Helmersen possède un véritable sens du placement et sait profiter des occasions qui se présentent à lui. Face à une défense lilloise qui a déjà encaissé dix buts en trois rencontres de Ligue des Champions, le buteur norvégien pourrait avoir plusieurs opportunités de se mettre en évidence. Sa capacité à convertir les centres et à exploiter les espaces laissés par les défenseurs adverses sera particulièrement importante pour Bodø/Glimt. Devant son public, il aura l’occasion de confirmer ses excellentes statistiques en championnat et de contribuer à une deuxième victoire européenne de son équipe cette saison.

Soriba Diaoune (LOSC) : Le jeune attaquant lillois pourrait être l’une des principales satisfactions du LOSC lors de ce déplacement en Norvège. Auteur d’un doublé face à Galatasaray (2-4) lors de la précédente journée, Diaoune a été l’un des rares Dogues à surnager malgré la défaite de son équipe. Sa prestation lui a permis de montrer qu’il pouvait se révéler décisif sur la scène européenne, même dans un contexte difficile. Rapide, entreprenant et capable de provoquer ses adversaires, il pourrait représenter un atout précieux face à une défense norvégienne qui a également montré certaines limites depuis le début de la compétition. Avec neuf buts encaissés lors des trois premières journées, Bodø/Glimt laisse régulièrement des possibilités à ses adversaires. Diaoune pourrait donc profiter des espaces disponibles pour tenter de faire la différence et aider Lille à décrocher ses premiers points en Ligue des Champions.

Notre pronostic pour Bodø/Glimt – LOSC

Cette rencontre entre Bodø/Glimt et le LOSC s’annonce particulièrement importante pour les deux formations dans la course à la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Après trois journées, les Norvégiens occupent la 28e place du classement avec trois points, tandis que les Lillois pointent au 35e et avant-dernier rang, sans la moindre unité. Une situation qui donne une importance supplémentaire à cette confrontation entre deux équipes déjà sous pression.

Sur le papier, le LOSC possède suffisamment de qualités individuelles pour rivaliser avec son adversaire. Les hommes de Davide Ancelotti réalisent notamment un début de saison encourageant en Ligue 1, où ils occupaient la troisième place avant le derby face au RC Lens. Mais les performances des Dogues sur la scène européenne sont beaucoup moins convaincantes, avec trois défaites en autant de rencontres.

Le principal problème des Nordistes réside dans leur manque de solidité défensive. Avec dix buts encaissés face au Betis Séville (2-3), à Arsenal (3-0) et à Galatasaray (2-4), Lille a montré d’importantes difficultés à contenir les offensives adverses. Une fragilité qui pourrait lui coûter cher face à une équipe norvégienne particulièrement dangereuse lorsqu’elle évolue devant son public.

Bodø/Glimt a d’ailleurs déjà démontré sa capacité à faire tomber des adversaires prestigieux cette saison. Vainqueurs du Borussia Dortmund (1-0) lors de la deuxième journée, les hommes de Kjetil Knutsen ont confirmé qu’ils pouvaient rivaliser avec des formations issues des grands championnats européens. Leur prestation offensive face à Naples, malgré la défaite (4-3), constitue également un signal encourageant.

L’avantage du terrain pourrait jouer un rôle important dans cette rencontre. Habitués à évoluer sur la pelouse synthétique de l’Aspmyra Stadion, les Norvégiens possèdent des repères qui pourraient compliquer la tâche des Lillois. La vitesse de circulation du ballon et les conditions particulières de ce déplacement pourraient notamment favoriser les joueurs locaux.

Les Dogues devront donc rapidement s’adapter à cet environnement pour éviter de subir la pression adverse. Leur capacité à conserver le ballon et à limiter les pertes de balle dans leur propre moitié de terrain sera essentielle pour empêcher Bodø/Glimt de multiplier les situations dangereuses.

L’équipe norvégienne possède également plusieurs joueurs offensifs capables de faire la différence. Andreas Helmersen, auteur de douze buts en championnat, représente une menace importante dans la surface, tandis que Jens Petter Hauge peut apporter de la percussion sur son côté. Le milieu Sondre Fet, particulièrement inspiré face à Naples avec un but et deux passes décisives, pourrait également jouer un rôle important.

Mais Bodø/Glimt n’affiche pas non plus toutes les garanties sur le plan défensif. Avec neuf buts encaissés lors de ses trois premières rencontres européennes, le club norvégien a montré qu’il pouvait se retrouver en difficulté face à des équipes capables d’accélérer rapidement le jeu. Une faiblesse que le LOSC pourrait chercher à exploiter.

Les Lillois disposent notamment de plusieurs éléments offensifs susceptibles de poser des problèmes à la défense scandinave. Olivier Giroud peut apporter son expérience et son efficacité dans la surface adverse, tandis que Soriba Diaoune pourrait profiter de sa confiance retrouvée après son doublé contre Galatasaray pour se montrer une nouvelle fois décisif.

Les absences pourraient néanmoins peser sur les ambitions nordistes. Privé d’Ayase Ueda, d’Hamza Igamane et d’Ethan Mbappé, le LOSC dispose de moins de solutions pour faire évoluer son animation offensive. Ces forfaits pourraient notamment limiter les possibilités de Davide Ancelotti en cours de rencontre.

Bodø/Glimt devra également composer avec plusieurs absents, dont Håkon Evjen, élément important de son milieu de terrain. Mais les Norvégiens possèdent un collectif qui se connaît parfaitement et qui pourrait compenser ces indisponibilités grâce à ses automatismes.

L’aspect psychologique pourrait aussi avoir son importance. Après trois défaites consécutives en Ligue des Champions, les Dogues pourraient aborder cette rencontre avec une certaine appréhension, particulièrement s’ils venaient à concéder rapidement l’ouverture du score. À l’inverse, Bodø/Glimt pourra s’appuyer sur son succès face à Dortmund pour jouer avec davantage de confiance.

Lille n’a toutefois plus beaucoup de temps à perdre. Avec zéro point après trois journées, les hommes de Davide Ancelotti doivent impérativement réagir pour ne pas compromettre définitivement leurs chances de qualification. Cette obligation de résultat pourrait les pousser à prendre davantage de risques offensifs, au risque de laisser des espaces aux attaquants norvégiens.

Nous imaginons donc une rencontre assez ouverte, entre deux équipes qui ont montré leurs limites défensives depuis le début de la compétition. Le LOSC devrait être en mesure de se procurer plusieurs occasions, mais pourrait également souffrir face à l’intensité et aux transitions rapides de Bodø/Glimt.

L’avantage du terrain, la confiance acquise face au Borussia Dortmund et les difficultés européennes actuelles des Dogues nous incitent finalement à donner un léger avantage aux Norvégiens. Les Lillois possèdent suffisamment de qualités pour rivaliser, mais devront afficher un niveau de performance bien supérieur à celui de leurs dernières sorties européennes pour espérer ramener un résultat positif de ce déplacement.

Les cotes de Bodø/Glimt – LOSC

Pari Cote disponible Probabilité indicative Victoire de Bodø/Glimt 1,79 53 % Match nul 3,65 22 % Victoire du LOSC 3,48 25 %

Notre pronostic : match nul entre Bodø/Glimt et le LOSC, côté à 3,65

Nous misons sur un match nul entre Bodø/Glimt et le LOSC. Malgré leurs trois défaites consécutives en Ligue des Champions, les hommes de Davide Ancelotti pourraient enfin parvenir à décrocher leurs premiers points dans la compétition. Dos au mur et dans l’obligation de réagir pour conserver leurs espoirs de qualification, les Dogues devraient afficher un visage plus solide et déterminé. Mais face à une formation norvégienne particulièrement difficile à manœuvrer devant son public, les Lillois pourraient éprouver des difficultés à faire la différence.

De son côté, Bodø/Glimt possède de sérieux arguments offensifs pour inquiéter une défense lilloise qui a déjà encaissé dix buts en trois rencontres européennes. Toutefois, les Norvégiens ont également montré certaines fragilités défensives dont les Dogues pourraient profiter. Nous imaginons donc une rencontre équilibrée et disputée, au cours de laquelle les deux formations pourraient trouver le chemin des filets, sans parvenir à se départager. Un résultat qui permettrait au LOSC de débloquer enfin son compteur en Ligue des Champions, même s’il ne constituerait pas une opération idéale dans la course à la qualification.

Notre score : Bodø/Glimt 1-1 LOSC.