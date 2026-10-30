RC Lens : le LOSC tremble devant une recrue de Cahuzac avant le Derby du Nord !

À quelques heures du bouillant Derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens, un joueur artésien attire particulièrement l’attention des Lillois : Michaël Cuisance. Arrivé cet été en provenance du Hertha Berlin, le milieu de terrain monte en puissance sous les ordres de Yannick Cahuzac. Et ses qualités commencent sérieusement à inquiéter le camp adverse !

Le Derby du Nord approche à grands pas et la tension monte entre Lille et Lens ! Ce vendredi soir (21h05), les Sang et Or se déplacent sur la pelouse du LOSC avec l’ambition de poursuivre leur belle dynamique en Ligue 1. Après trois victoires consécutives en championnat, les hommes de Yannick Cahuzac veulent confirmer leur retour en forme face à leur éternel rival.

Et si Florian Thauvin reste naturellement l’une des principales menaces offensives lensoises, un autre joueur pourrait bien jouer un rôle décisif dans cette confrontation : Michaël Cuisance. Recruté pour 3,5 millions d’euros en provenance du Hertha Berlin, l’ancien Marseillais commence à trouver ses marques dans l’entrejeu artésien. Au point que le média spécialisé Le Petit Lillois lui consacre une analyse détaillée avant le derby, invitant les Dogues à se méfier tout particulièrement de lui.

Cuisance, la nouvelle arme secrète de Cahuzac ?

Après des premières semaines d’adaptation compliquées sous les ordres de Dino Toppmöller, Michaël Cuisance semble avoir franchi un cap depuis l’arrivée de Yannick Cahuzac sur le banc lensois.

Le technicien français lui a notamment confié un rôle plus libre au milieu de terrain, lui permettant de multiplier les projections vers l’avant et de participer davantage à la construction offensive. Une évolution qui commence à porter ses fruits, même si l’ancien joueur du Bayern Munich n’a pas encore inscrit le moindre but ni délivré de passe décisive sous ses nouvelles couleurs.

Sa qualité technique, sa capacité à éliminer et son volume de jeu en font néanmoins un joueur particulièrement difficile à surveiller. La saison dernière, Cuisance affichait notamment une moyenne de 1,5 dribble réussi par rencontre avec le Hertha Berlin, où il s’était également montré décisif à huit reprises en championnat.

Autant d’arguments qui pourraient faire de lui un véritable poison pour le LOSC, notamment lorsqu’il parvient à se projeter entre les lignes et à combiner avec les attaquants lensois.

Le LOSC a déjà identifié comment le neutraliser !

Mais les Dogues ne comptent évidemment pas laisser Michaël Cuisance dicter sa loi dans l’entrejeu. Selon l’analyse du Petit Lillois, les hommes de Davide Ancelotti pourraient notamment chercher à exploiter les espaces abandonnés par le milieu lensois lorsqu’il monte aux avant-postes.

Et pour tenter de le neutraliser, Lille dispose d’un adversaire de taille : Nabil Bentaleb. L’international algérien, habitué aux exigences de la Bundesliga, pourrait se retrouver directement opposé à Cuisance dans une bataille du milieu de terrain qui promet d’être particulièrement intense.

Les Lillois devront également éviter de multiplier les fautes aux abords de leur surface, le Lensois possédant une qualité de pied intéressante sur les coups de pied arrêtés.

Pour Yannick Cahuzac, l’enjeu sera donc de permettre à Cuisance d’exprimer pleinement ses qualités offensives sans déséquilibrer son équipe. Un équilibre essentiel face à un LOSC qui cherchera à exploiter la moindre erreur.

Et dans un Derby du Nord où chaque détail peut faire basculer la rencontre, l’ancien joueur de l’OM pourrait bien avoir une belle carte à jouer.

Une chose est sûre : si Michaël Cuisance n’a pas encore totalement convaincu les supporters lensois depuis son arrivée, ses adversaires lillois, eux, semblent déjà avoir compris qu’il pouvait leur poser de sérieux problèmes !