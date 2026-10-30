ASSE : les Verts valent de l’or, les supporters prêts à tout !

La victoire de l’ASSE face au FC Nantes (1-0) continue de faire des heureux ! Après le but décisif d’Augustine Boakye dans les dernières minutes, les maillots portés par les Stéphanois lors de cette rencontre sont désormais proposés aux enchères pour Octobre Rose. Et certains joueurs affolent déjà les compteurs, avec des montants dépassant les 1 000 euros !

Les supporters de l’AS Saint-Étienne sont prêts à mettre la main au portefeuille pour leurs joueurs préférés ! Quelques jours après le succès arraché face au FC Nantes à Geoffroy-Guichard, les Verts font de nouveau parler d’eux, mais cette fois loin des terrains. À l’occasion d’Octobre Rose, le club stéphanois a lancé une vente aux enchères de maillots spécialement conçus pour l’événement, portés ou préparés pour les joueurs et joueuses de l’ASSE.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opération rencontre un franc succès ! Plusieurs tuniques ont déjà franchi la barre symbolique des 1 000 euros, preuve de l’attachement des supporters à leurs protégés. Une belle mobilisation pour la bonne cause, puisque l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Ligue contre le cancer 42.

Breum et Le Cardinal affolent les enchères, Boakye attire les convoitises

Contre toute attente, ce n’est pas Augustine Boakye, héros du succès face aux Canaris, qui possède le maillot le plus convoité. Selon les montants relevés jeudi 29 octobre, Jakob Breum arrive en tête avec une enchère à 1 020 euros, juste devant Julien Le Cardinal, dont la tunique atteint 1 010 euros.

Derrière, Zuriko Davitashvili et Joshua Duffus ne sont pas en reste, avec des offres atteignant chacune 1 000 euros. João Ferreira et Kévin Pedro suivent à 910 euros, tandis que Mahmoud Jaber et Chico Lamba voient leurs maillots grimper à 800 euros. Celui d’Irvin Cardona atteint 760 euros.

Quant à Augustine Boakye, son maillot porté et signé lors de la victoire contre Nantes est déjà monté à 650 euros, contre une mise à prix initiale de 150 euros. Un montant qui pourrait encore grimper, tant son coup de tête victorieux sur un centre de Mahmoud Jaber a marqué les esprits dans le Chaudron.

Une dernière bataille avant dimanche soir !

Les supporters intéressés devront désormais se montrer rapides. La vente aux enchères prendra fin ce dimanche 1er novembre à 20 heures, avec une particularité qui pourrait faire grimper les prix dans les dernières secondes : toute offre déposée durant la dernière minute prolongera automatiquement les enchères de trois minutes.

Les futurs acquéreurs repartiront avec un maillot authentifié et son certificat, mais surtout avec un souvenir unique d’une opération solidaire réunissant les Verts et les Vertes.

Au-delà des sommes impressionnantes, c’est surtout la mobilisation du peuple stéphanois qui mérite d’être saluée. En associant les maillots d’ASSE-Nantes à ceux d’ASSE-Metz chez les féminines, le club transforme la passion de ses supporters en soutien concret à la lutte contre le cancer.

Et d’ici dimanche soir, les enchères pourraient bien réserver de nouvelles surprises !

Retrouvez l’ensemble des maillots sur la Boutique officielle des Verts