Titulaire depuis deux matches, Mamour Ndiaye (21 ans) affiche un bilan positif avant le déplacement à Guingamp (samedi, 20h) avec un petit bémol.

Deux titularisations, deux victoires et surtout aucun but encaissé : les premiers chiffres de Mamour Ndiaye sous le maillot de l’ASSE ont de quoi rassurer. Appelé à remplacer Gautier Larsonneur, blessé, le jeune portier a parfaitement répondu présent jusqu’ici.

ASSE : Ndiaye réalise des débuts prometteurs

Les données de Data’Scout relayées par Peuple Vert viennent renforcer cette impression positive. Dans son rapport consacré au gardien de l’ASSE, le site spécialisé attribue notamment des centiles de 100 à Ndiaye dans plusieurs catégories majeures : les arrêts, les buts évités et les clean sheets. Le Stéphanois atteint également le centile maximal concernant le ratio entre les buts évités et les expected goals cadrés subis (xGOT). Ces indicateurs mettent en avant son efficacité sur sa ligne et sa capacité à repousser les tentatives adverses.

Autre donnée intéressante : sa longueur moyenne de passe figure elle aussi au centile 100. Un résultat qui témoigne de sa capacité à jouer long, même si cet indicateur ne suffit pas à évaluer, à lui seul, la qualité globale de son jeu au pied. À seulement 21 ans, Ndiaye profite donc pleinement de l’opportunité qui lui est offerte. Mais le déplacement à Guingamp représente un nouveau test pour confirmer ces premières impressions.

Un jeu au pied encore perfectible à l’ASSE

Car tout n’est pas encore parfait pour le jeune gardien de l’ASSE. Si ses statistiques défensives sont particulièrement flatteuses, les données de Data’Scout font apparaître des marges de progression dans son utilisation du ballon. Mamour Ndiaye se situe ainsi au 22e centile pour la précision des passes, tandis qu’il n’atteint que le 9e centile pour les passes réceptionnées. Ces résultats soulignent une participation encore limitée aux échanges avec ses partenaires et à la construction du jeu stéphanois. Son taux de passes longues ressort, lui, au 52e centile. Le rapport indique également qu’il contribue encore peu à la progression du ballon par la passe.

En clair, le portier stéphanois se distingue pour le moment davantage par sa capacité à protéger son but que par son implication dans la relance. Un axe de travail qui pourrait prendre de l’importance face à des adversaires capables de presser haut et de gêner la première relance des Verts. Il convient néanmoins de rester prudent : ces statistiques reposent sur un échantillon très limité de deux titularisations. Elles donnent de premières indications sur son profil mais ne suffisent pas à établir définitivement ses forces et ses faiblesses.