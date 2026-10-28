ASSE : coup de tonnerre après les 35 ans des Magic Fans !

La fête des 35 ans des Magic Fans pourrait coûter très cher à l’ASSE ! Si Geoffroy-Guichard a vibré lors de la victoire des Verts face au FC Nantes (1-0), le spectaculaire feu d’artifice organisé dans le Kop Nord n’a pas du tout été du goût de la direction stéphanoise. Selon RMC Sport, le club a décidé d’ouvrir une enquête interne pour comprendre comment autant d’engins pyrotechniques ont pu pénétrer dans le stade. Et une nouvelle fermeture de tribune menace désormais les supporters !

L’AS Saint-Étienne pensait avoir vécu une soirée parfaite samedi dernier face au FC Nantes. Une victoire arrachée dans les dernières minutes grâce à Augustine Boakye, une cinquième victoire consécutive à domicile et une première place confortée en Ligue 2. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire la fête dans le Chaudron.

D’autant que les Magic Fans avaient choisi cette rencontre pour célébrer leurs 35 ans d’existence. Une soirée marquée par une ambiance exceptionnelle et des animations spectaculaires dans le Kop Nord.

Mais derrière les images impressionnantes du feu d’artifice, la réalité est bien différente du côté des dirigeants stéphanois. Kilmer Sports Ventures et la direction de l’ASSE n’auraient pas du tout apprécié les débordements pyrotechniques, qui ont entraîné une interruption du match et pourraient désormais provoquer de nouvelles sanctions disciplinaires.

Kilmer lance une enquête après le feu d’artifice des Magic Fans !

C’est une décision forte qui témoigne de l’agacement de la direction stéphanoise. Selon les informations de RMC Sport, l’ASSE a décidé d’ouvrir une enquête interne à la suite des événements survenus dans le Kop Nord.

Pourtant, le club savait parfaitement que les Magic Fans préparaient une grande célébration pour leur 35e anniversaire. Des réunions de sécurité avaient d’ailleurs été organisées en amont de la rencontre, avec un rappel strict de l’interdiction des engins pyrotechniques.

Mais au moment du but d’Augustine Boakye à la 89e minute, la situation a pris une tout autre dimension. Un gigantesque feu d’artifice a illuminé le Kop Nord, accompagné de nombreux fumigènes.

Une séquence spectaculaire, mais qui a contraint l’arbitre Gaël Angoula à interrompre temporairement la rencontre au début du temps additionnel.

La direction veut désormais comprendre comment une telle quantité de matériel pyrotechnique a pu être introduite dans Geoffroy-Guichard malgré les contrôles de sécurité.

L’enquête devrait notamment permettre d’identifier d’éventuelles failles dans les dispositifs d’accès au stade. Le club envisagerait déjà une réorganisation de certains contrôles afin d’éviter que de tels événements se reproduisent.

Une tâche délicate, puisque les agents de sécurité ne disposent pas des mêmes prérogatives que les forces de l’ordre en matière de fouilles corporelles.

Magic Fans, l’ASSE prend ses distances et craint le pire !

Autre signe du mécontentement des dirigeants : le silence du club sur ses réseaux sociaux concernant les animations pyrotechniques.

Alors que les images du feu d’artifice ont largement circulé parmi les supporters stéphanois, aucune photo ni vidéo de cette séquence n’a été relayée sur les comptes officiels de l’ASSE.

Un choix qui ne serait pas anodin et qui traduirait la volonté du club de ne pas cautionner ces pratiques.

Une source interne citée par RMC Sport a d’ailleurs tenu à clarifier la position de la direction : « Connaître l’existence d’un risque ne signifie ni l’autoriser, ni le cautionner. »

Un message particulièrement clair à destination des groupes de supporters.

Car si Kilmer Sports Ventures reconnaît l’importance du soutien populaire à Geoffroy-Guichard, la direction entend également protéger les intérêts sportifs et financiers du club.

Et les conséquences pourraient rapidement se faire sentir.

Vers une nouvelle fermeture du Kop Nord ?

C’est désormais la grande inquiétude du côté de Saint-Étienne. Les événements ont été consignés par le délégué de la LFP et devraient être examinés par la commission de discipline.

Or, l’ASSE possède déjà un passif récent en matière d’utilisation d’engins pyrotechniques.

En début de saison, les Verts avaient notamment dû disputer deux rencontres avec des kops fermés, face à Clermont et Grenoble, à la suite d’incidents remontant au printemps dernier.

Cette récidive pourrait donc peser lourd dans l’évaluation du dossier.

Un nouveau huis clos partiel de Geoffroy-Guichard est désormais redouté, même si aucune sanction supplémentaire n’a encore été officiellement prononcée.

Un scénario qui constituerait un véritable coup dur pour les hommes d’Ian Cathro, tant l’ambiance du Chaudron représente un atout majeur cette saison.

Avec cinq victoires en autant de rencontres à domicile, Saint-Étienne a fait de son stade une véritable forteresse. Se priver d’une partie de ses supporters pourrait donc avoir des conséquences au moment où les Verts cherchent à prendre le large en tête de la Ligue 2.

La situation est d’autant plus frustrante que les célébrations des Magic Fans devaient initialement constituer un moment fort de la saison.

Entre la victoire face au FC Nantes, les 35 ans des Magic Fans et la menace d’une nouvelle sanction, l’ASSE est passée de l’euphorie à l’inquiétude en quelques jours. Désormais, Kilmer veut des réponses et la commission de discipline pourrait bientôt rappeler les Verts à l’ordre. Une bien mauvaise nouvelle pour un club qui rêve de retrouver la Ligue 1 avec tout Geoffroy-Guichard derrière lui !