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ASSE : Ian Cathro a trouvé son chouchou incontesté après Nantes

Par William Tertrin - 26 Oct 2026, 20:00
Ian Cathro (ASSE)

À l’ASSE, Ian Cathro semble avoir trouvé son homme fort : après dix journées de Ligue 2, Aron Csongvai est le seul Vert à avoir disputé l’intégralité du temps de jeu.

L’ASSE tient-elle son nouveau chouchou ? Depuis le début de la saison, Aron Csongvai enchaîne les minutes et confirme son importance dans les choix de Ian Cathro. Après la rencontre face au FC Nantes (1-0), le milieu hongrois trône seul au sommet du classement des temps de jeu de l’ASSE, avec 995 minutes disputées, comme le note EVECT.

Avant cette dixième journée, il partageait ce statut avec Sohaib Naïr. Mais le forfait du défenseur central, malade avant d’affronter les Canaris, a changé la donne. Naïr recule à la quatrième place avec 893 minutes, dépassé par Kévin Pedro (949 minutes) et Maxime Bernauer (894 minutes).

L’ASSE redistribue les cartes après Nantes

Derrière Csongvai, plusieurs joueurs profitent de cette journée pour grimper dans la hiérarchie stéphanoise. Augustine Boakye, buteur décisif contre Nantes, occupe désormais la cinquième place avec 872 minutes. Julien Le Cardinal suit avec 818 minutes. Blessé, Gautier Larsonneur poursuit, lui, son recul au classement avec 788 minutes et une septième position. João Ferreira, Mahmoud Jaber et Chico Lamba font partie des autres joueurs à avoir gagné du terrain.

Au total, six joueurs de l’ASSE ont participé aux dix rencontres de Ligue 2 : Aron Csongvai, Kévin Pedro, Maxime Bernauer, Irvin Cardona, Thierno Ballo et Joshua Duffus. Ce dernier affiche seulement 267 minutes de jeu, mais a toujours participé aux matchs.

Pour Ian Cathro, Aron Csongvai apparaît aujourd’hui comme un élément incontournable de l’ASSE. Avec 995 minutes disputées, le Hongrois devance tous ses coéquipiers et confirme son statut de joueur le plus utilisé des Verts.

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