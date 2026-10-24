ASSE : Jakob Breum met les autres recrues à l’amende !

Un sondage réalisé par nos soins auprès des supporters de l’ASSE révèle quelle recrue estivale fait la plus forte impression depuis le début de la saison.

Avec sept victoires en neuf journées, l’AS Saint-Étienne réalise un excellent début de saison et caracole en tête de la Ligue 2. Une réussite qui porte notamment la signature de son nouvel entraîneur, Ian Cathro, mais aussi celle du recrutement estival des Verts. Arrivés lors du dernier mercato, Sohaib Naïr, Aron Csongvai, Jakob Breum et Thierno Ballo ont rapidement trouvé leur place dans le onze stéphanois. Mais parmi ces quatre renforts, l’un d’eux semble particulièrement avoir conquis les supporters de l’ASSE.

Jakob Breum plébiscité par les supporters !

Pour connaître la recrue estivale qui fait la plus forte impression depuis le début de la saison, nous avons lancé un sondage sur le compte X But! ASSE. Et le verdict est sans appel ! À la question « Quelle recrue estivale vous fait la meilleure impression depuis le début de la saison ? », Jakob Breum arrive très largement en tête avec 74 % des suffrages. Le Danois devance nettement Aron Csongvai, deuxième avec 23 % des voix. Un écart impressionnant de 51 points qui témoigne de la popularité déjà acquise par Breum auprès des supporters ayant participé au sondage.

Derrière ce duo, les deux autres recrues proposées n’ont récolté qu’une infime partie des votes. Sohaib Naïr ne recueille que 2 % des suffrages, tandis que Thierno Ballo ferme la marche avec seulement 1 %. Des résultats qui ne remettent pas nécessairement en cause leurs performances, mais qui illustrent surtout l’impact de Jakob Breum depuis son arrivée dans le Forez. Avec près de trois quarts des voix, le milieu offensif danois s’impose comme la recrue estivale préférée des votants, loin devant ses concurrents. Un premier verdict particulièrement flatteur pour Jakob Breum, alors que l’ASSE espère poursuivre sur sa lancée et retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison.