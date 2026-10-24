ASSE Mercato : qui est Dembo Sylla, ciblé par les Verts en cas de montée en Ligue 1 ?

Annoncé dans le viseur de l’ASSE en cas de montée en Ligue 1, Dembo Sylla présente un profil intéressant, mais aussi quelques faiblesses.

L’AS Saint-Étienne préparerait déjà son prochain mercato estival en cas de montée en Ligue 1. Selon les informations de LiveFoot, les dirigeants stéphanois auraient notamment coché le nom de Dembo Sylla, le latéral droit du FC Lorient, pour renforcer leur effectif l’été prochain. Âgé de 23 ans, l’international guinéen, également de nationalité française, est sous contrat avec les Merlus jusqu’en juin 2028 et possède une valeur marchande estimée à 1,5 million d’euros, selon Data’Scout. Mais que vaut réellement ce joueur qui aurait tapé dans l’œil des Verts ? Son profil présente de sérieux atouts, mais aussi quelques faiblesses.

Dembo Sylla, un véritable monstre physique dans son couloir

Du haut de son mètre 75, Dembo Sylla est un latéral droit particulièrement explosif, qui se distingue avant tout par sa vitesse, son endurance et sa capacité à multiplier les efforts. Selon les données de Data’Scout, le joueur du FC Lorient affiche des indices impressionnants sur le plan athlétique, avec 98/100 pour la distance parcourue, le nombre de sprints et la distance effectuée en sprint. Ses courses progressives (97/100), ses courses à haute intensité (88/100) et ses accélérations brusques (82/100) témoignent également de ses grosses qualités physiques. Autant d’atouts qui lui permettent de se projeter régulièrement vers l’avant et d’apporter de la profondeur dans son couloir droit. Avec un indice de performance de 85/100 dans le profil de défenseur mobile, qui le place au premier rang de Ligue 1 selon Data’Scout, Dembo Sylla possède des caractéristiques particulièrement intéressantes pour une équipe souhaitant mettre beaucoup d’intensité dans son jeu.

Des lacunes importantes qui pourraient freiner l’ASSE

Mais si Dembo Sylla impressionne sur le plan physique, le latéral lorientais affiche également plusieurs faiblesses, notamment dans les duels et l’utilisation du ballon. Malgré un excellent indice de 92/100 dans les tacles glissés, il présente des indices nettement moins convaincants concernant les duels défensifs gagnés (18/100) et les duels aériens remportés (32/100). Sa qualité de passe constitue également un axe de progression majeur, avec seulement 27/100 en précision et 28/100 pour les passes réussies. Des lacunes qui pourraient interroger les dirigeants stéphanois au moment d’envisager son recrutement. Apparu à sept reprises en Ligue 1 cette saison, sans inscrire le moindre but ni délivrer de passe décisive, l’international guinéen reste néanmoins un joueur au potentiel intéressant grâce à ses qualités athlétiques et à son volume de course. Reste désormais à savoir si l’ASSE passera à l’offensive l’été prochain pour s’offrir Dembo Sylla, un dossier qui pourrait notamment dépendre d’une éventuelle remontée des Verts dans l’élite.