Si le mercato hivernal est encore loin, l’ASSE lorgnerait déjà un défenseur de Ligue 1 très prometteur.

À l’ASSE, l’ambition est claire : retrouver rapidement l’élite du football français. Mais les dirigeants de Kilmer Sports Ventures savent qu’une éventuelle montée nécessiterait aussi de renforcer l’effectif pour éviter de jouer les derniers rôles en Ligue 1.

Dembo Sylla, une piste déjà connue de l’ASSE

La préparation de ce scénario aurait déjà commencé en coulisses. Selon Livefoot, les recruteurs stéphanois suivent de près Dembo Sylla, un défenseur capable d’évoluer sur le côté droit et qui se distingue actuellement avec Lorient. Le profil du joueur ne serait pas totalement nouveau pour l’ASSE. Toujours d’après cette source, le club stéphanois avait déjà repéré Sylla lorsqu’il évoluait à Rodez. Le défenseur guinéen aurait donc été identifié depuis plusieurs saisons par les recruteurs des Verts.

Âgé de 23 ans, il a connu plusieurs étapes dans sa jeune carrière, entre Laval, Lorient, Rodez, le club belge de Dender et le Red Star, où il a évolué en prêt lors de la saison 2025-2026. De retour à Lorient, il a désormais l’occasion de s’installer durablement en Ligue 1. Le début de saison de Sylla aurait renforcé l’intérêt stéphanois. Le défenseur, sous contrat jusqu’en 2028 et estimé à 1,5 M€ par Transfermarkt, a disputé les premières rencontres de championnat avec Lorient et s’est notamment installé dans le onze de départ.

Sa polyvalence et sa capacité à enchaîner les matches constituent des éléments intéressants pour un club qui préparerait une éventuelle montée. Son profil pourrait ainsi répondre à un besoin de renouvellement défensif à Saint-Étienne, si le club parvient à retrouver la Ligue 1 au terme de la saison. Mais il ne s’agit pas encore d’un transfert en préparation immédiate : à ce stade, le dossier relèverait avant tout du suivi et de l’évaluation du joueur.

Kilmer prépare déjà le scénario Ligue 1

Pour l’ASSE, anticiper le mercato serait une manière de ne pas se retrouver dans l’urgence en cas de montée. Le club doit continuer à se concentrer sur son objectif sportif, mais les recruteurs peuvent déjà identifier des joueurs susceptibles de franchir un palier avec les Verts.

Sylla pourrait correspondre à cette stratégie, avec un joueur qui connaît déjà le championnat et dispose encore d’une marge de progression. Selon Livefoot, ses performances devraient faire l’objet d’un suivi renforcé dans les prochaines semaines. Une éventuelle offensive lors du mercato estival 2027 dépendrait toutefois d’abord de la montée stéphanoise et de l’évolution de la situation du défenseur à Lorient.

Rien n’indique donc qu’une offre soit imminente. L’ASSE n’aurait, à ce stade, qu’un intérêt à confirmer et une piste à approfondir. Mais le signal est intéressant : Kilmer pourrait déjà préparer les contours d’un effectif capable de tenir la route en Ligue 1. Et si les Verts valident leur retour dans l’élite, Dembo Sylla pourrait bien devenir un nom à suivre lors du prochain mercato. D’ici là, le défenseur aura encore plusieurs mois pour confirmer ses bonnes dispositions avec Lorient. Et l’ASSE devra, elle, transformer ses ambitions en montée.