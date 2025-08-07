Talkshow OL : Moreira, Kluivert, Sulc, Morton… Que valent les recrues estivales ?

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais.

Cette semaine, notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz reçoit Alexy, supporter lyonnais et fondateur du site datascout, pour analyser en profondeur les quatre recrues de l’OL jusqu’à présent.

Dans ce numéro spécial, on a placé la data au centre de l’analyse pour répondre à plusieurs questions importantes :

Est-ce qu’Afonso Moreira est une vraie doublure de Malick Fofana ou un profil différent ?

Ruben Kluivert est-il effectivement le nouveau Jake O’Brien et est-il compatible à Mata ou Niakhaté ?

Quel type de N°10 est Pavel Sulc et peut-on le comparer à Almada ou Cherki ?

Tyler Morton est-il le N°6 dont l’OL avait besoin ?

Dominik Greif est-il le bon choix pour remplacer Lucas Perri ?

Sur chaque cas (à l’exception d’Afonso Moreira sur lequel aucune data n’est utilisable), datascout nous fournit les bons éléments statistiques pour répondre à ces interrogations. Concernant le point sur le Mercato de l’OL, nous vous invitons à prendre connaissance de cet article, qui résume l’état du recrutement des Gones.