Pronostic OL – Stade Rennais : un choc décisif pour la Ligue des Champions

Voici l’analyse complète du match de la 32e journée de Ligue 1 entre l’OL et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est le match phare de cette 32e journée de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais accueille, ce dimanche (20h45 au Groupama Stadium, le Stade Rennais. Un choc dans la course à la Ligue des Champions entre les Gones, troisièmes avec 57 points, et les Rennais, cinquièmes avec 56 points.

Ligue 1 – OL vs Stade Rennais

Dimanche 3 mai 2026 · 20h45 · Groupama Stadium

Olympique Lyonnais : accélérer au moment décisif

Revenu dans le top 3 après une période irrégulière, l’OL semble avoir trouvé le bon tempo dans ce sprint final. Les Lyonnais ont su relever la tête ces dernières semaines, avec des résultats convaincants face à des adversaires de haut niveau.

À domicile, les Gones affichent un visage bien plus conquérant, portés par leur public et une animation offensive plus fluide. Leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant et à multiplier les situations dangereuses sera un atout majeur dans ce choc.

Mais attention : Lyon devra faire preuve de constance sur 90 minutes. Face à une équipe rennaise très dynamique, le moindre passage à vide pourrait être exploité.

L’objectif est clair : s’imposer pour creuser l’écart et sécuriser une place sur le podium.

Stade Rennais : frapper un grand coup à l’extérieur

À une longueur seulement de son adversaire du soir, Rennes aborde ce déplacement avec de grandes ambitions. Les Bretons restent sur une série très solide et affichent l’une des meilleures formes du moment en Ligue 1.

Offensivement, le collectif rennais tourne à plein régime, avec une capacité à déséquilibrer les blocs adverses grâce à la mobilité et la créativité de ses joueurs. Leur jeu rapide et vertical pourrait poser de gros problèmes à la défense lyonnaise.

À l’extérieur, Rennes n’a plus grand-chose à prouver : l’équipe a déjà su aller chercher des résultats importants loin de ses bases.

Le défi sera de maintenir cette intensité tout en évitant de s’exposer face aux transitions lyonnaises.

Les confrontations récentes

Les duels entre Lyon et Rennes sont souvent disputés et riches en buts. Sur les dernières saisons, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, sans réelle domination nette.

Sur les 10 dernières confrontations :

Lyon : 4 victoires

Rennes : 6 victoires

Matchs nuls : 2

Cette tendance illustre parfaitement l’équilibre entre ces deux formations. Toutefois, les dernières confrontations ont souvent donné lieu à des matchs ouverts, avec des occasions de part et d’autre.

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton – Endrick, Tolisso, Moreira – Yaremchuk (ou Sulc).

Absents : Mangala (blessé), Hateboer (accord contractuel).

Incertains : Himbert, Nuamah, Fofana (reprise).

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Seidu, Aït-Boudlal, Brassier, Merlin – Blas, Camara, Rongier, Al-Tamari – Embolo, Lepaul.

Absent : Jacquet (blessé).

Incertains : Frankowski, Nordin (blessés).

Les joueurs à suivre

Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) : revenu à un excellent niveau dans ce sprint final, le milieu lyonnais se montre particulièrement décisif ces dernières semaines avec 2 buts et 1 passe décisive lors de ses 2 derniers matchs. Véritable moteur dans l’entrejeu, il apporte à la fois de l’impact, de la projection et une vraie qualité technique dans les zones clés. Dans un match aussi important, son expérience et sa capacité à se projeter dans la surface pourraient faire basculer la rencontre.

Esteban Lepaul (Stade Rennais) : en pleine réussite, l’attaquant rennais affiche une forme impressionnante avec 4 buts et 1 passe décisive sur ses 4 derniers matchs. Très efficace dans la zone de vérité, il profite parfaitement des espaces et se montre redoutable dans ses déplacements. Sa confiance actuelle en fait une menace constante pour la défense lyonnaise, surtout dans un match qui pourrait offrir des opportunités en transition.

Les tendances de cotes : léger avantage Lyon

Issue Cote Probabilité implicite Victoire OL 2,15 ≈ 45–47 % Match nul 3,70 ≈ 25–27 % Victoire Rennes 3,10 ≈ 30–32 %

Les bookmakers accordent un petit avantage à Lyon, notamment grâce au facteur domicile. Mais l’écart reste faible, preuve que la rencontre s’annonce particulièrement indécise.

Nos pronostics pour Lyon – Rennes

Match nul : les deux équipes sont très proches en termes de niveau et de dynamique, ce qui pourrait déboucher sur un partage des points.

Les deux équipes marquent : avec deux attaques performantes et des défenses parfois irrégulières, chaque équipe devrait trouver la faille.

Plus de 2,5 buts : le contexte et le style de jeu des deux formations laissent envisager un match ouvert.

Score possible

2-2 : un match rythmé, avec des temps forts de chaque côté. Lyon pourrait prendre l’avantage grâce à son efficacité à domicile, mais Rennes a les armes pour répondre et repartir avec un point précieux dans la course à la Ligue des Champions.