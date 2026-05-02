À LA UNE DU 2 MAI 2026
[00:00]Kylian Mbappé – Ester Expósito : les images de leur rendez-vous intime à Paris valent de l’or ! 
[23:00]RC Lens : Will Still tout proche de retrouver les Sang et Or en Ligue 1
[22:30]OM Mercato : le vestiaire olympien fissuré par un joueur désormais sur le départ ?
[22:00]RC Lens Mercato : Leca aurait flashé sur un serial buteur qui a écœuré l’ASSE
[21:30]OL Mercato : le Real Madrid a annoncé à Endrick que c’était la fin !
[21:10]ASSE : une très grosse annonce venue du Mans va semer le chaos chez les Verts
[20:50]FC Nantes Mercato : gros transfert dans les tuyaux, les Kita se frottent déjà les mains
[20:30]Stade Rennais : après le FC Nantes, Rongier met encore une volée à l’OM !
[20:14]FC Nantes : deux bonnes nouvelles mais un énorme coup dur à craindre face à l’OM
[19:50]PSG Mercato : une offre à 100 M€ pour un taulier de Luis Enrique, Paris prépare une riposte XXL
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Kylian Mbappé – Ester Expósito : les images de leur rendez-vous intime à Paris valent de l’or ! 

Par Bastien Aubert - 2 Mai 2026, 00:00
💬 Commenter
Kylian Mbappé (Real Madrid)

Kylian Mbappé et Ester Expósito se sont donné un rendez-vous particulièrement complice à Paris, ces derniers jours.

Un simple dîner à Paris a suffi à relancer toutes les spéculations autour de Kylian Mbappé. Selon des images diffusées en Espagne, le capitaine des Bleus et l’actrice espagnole Ester Expósito auraient été aperçus ensemble dans un restaurant de la capitale française. Une apparition jugée particulièrement complice, avec des deux personnalités affichant une proximité et une grande décontraction tout au long de la soirée.

Un dîner très complice 

Ce n’est d’ailleurs pas une première. Les deux figures auraient déjà été vues à plusieurs reprises dans des lieux publics, notamment dans des restaurants parisiens, mais aussi à la sortie d’hôtels ou lors de sorties nocturnes en ville. Une récurrence qui entretient forcément les discussions autour de la nature de leur relation.

Ce qui a particulièrement retenu l’attention cette fois-ci, c’est la manière dont la soirée se serait terminée. Après le dîner, Mbappé et Ester Expósito auraient quitté les lieux séparément, une stratégie qui semble viser la discrétion… même si les images circulant en amont avaient déjà largement alimenté les rumeurs. Aucune confirmation officielle n’a été donnée, mais les indices s’accumulent au fil des apparitions publiques.

Mbappé préfère le jambon !

Dans ce contexte déjà très commenté, une autre anecdote sur Kylian Mbappé refait surface et vient ajouter une touche plus légère à son quotidien. Le joueur du Real Madrid s’est récemment exprimé sur ses habitudes culinaires et n’a pas caché son goût prononcé pour un produit bien précis. « J’adore le jambon, vraiment beaucoup. Depuis que je suis arrivé en Espagne, j’essaie de trouver des endroits où manger du jambon. J’aime énormément la combinaison du jambon avec le fromage manchego », a-t-il confié.

Installé en Espagne depuis plusieurs mois, le joueur semble s’être rapidement adapté à certaines spécialités locales, au point d’en faire une véritable habitude. Une adaptation facilitée aussi par son environnement personnel, puisque l’actrice espagnole Ester Expósito, avec qui il est régulièrement associé, pourrait également lui faire découvrir d’autres plats typiques de la gastronomie locale. Si ce n’est pas déjà fait…

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot