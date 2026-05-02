Kylian Mbappé et Ester Expósito se sont donné un rendez-vous particulièrement complice à Paris, ces derniers jours.

Un simple dîner à Paris a suffi à relancer toutes les spéculations autour de Kylian Mbappé. Selon des images diffusées en Espagne, le capitaine des Bleus et l’actrice espagnole Ester Expósito auraient été aperçus ensemble dans un restaurant de la capitale française. Une apparition jugée particulièrement complice, avec des deux personnalités affichant une proximité et une grande décontraction tout au long de la soirée.

Un dîner très complice

Ce n’est d’ailleurs pas une première. Les deux figures auraient déjà été vues à plusieurs reprises dans des lieux publics, notamment dans des restaurants parisiens, mais aussi à la sortie d’hôtels ou lors de sorties nocturnes en ville. Une récurrence qui entretient forcément les discussions autour de la nature de leur relation.

Ce qui a particulièrement retenu l’attention cette fois-ci, c’est la manière dont la soirée se serait terminée. Après le dîner, Mbappé et Ester Expósito auraient quitté les lieux séparément, une stratégie qui semble viser la discrétion… même si les images circulant en amont avaient déjà largement alimenté les rumeurs. Aucune confirmation officielle n’a été donnée, mais les indices s’accumulent au fil des apparitions publiques.

Mbappé préfère le jambon !

Dans ce contexte déjà très commenté, une autre anecdote sur Kylian Mbappé refait surface et vient ajouter une touche plus légère à son quotidien. Le joueur du Real Madrid s’est récemment exprimé sur ses habitudes culinaires et n’a pas caché son goût prononcé pour un produit bien précis. « J’adore le jambon, vraiment beaucoup. Depuis que je suis arrivé en Espagne, j’essaie de trouver des endroits où manger du jambon. J’aime énormément la combinaison du jambon avec le fromage manchego », a-t-il confié.

Installé en Espagne depuis plusieurs mois, le joueur semble s’être rapidement adapté à certaines spécialités locales, au point d’en faire une véritable habitude. Une adaptation facilitée aussi par son environnement personnel, puisque l’actrice espagnole Ester Expósito, avec qui il est régulièrement associé, pourrait également lui faire découvrir d’autres plats typiques de la gastronomie locale. Si ce n’est pas déjà fait…