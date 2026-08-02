Real Madrid, OM : le prix de 20 M€ refroidit le gros coup marseillais !

Raul Asencio serait favorable à un départ du Real Madrid pour rejoindre l’OM cet été. Mais entre le montant du transfert et son salaire, Marseille devra trouver une formule adaptée pour boucler cette opération.

Asencio emballé par le projet marseillais

La piste Raul Asencio prend de l’épaisseur à Marseille. Selon les informations relayées par Foot01, le défenseur central de 23 ans serait séduit par le projet phocéen et prêt à quitter son club formateur.

Déçu par son temps de jeu au Real Madrid, le natif de Las Palmas souhaite rejoindre une équipe dans laquelle il pourrait s’installer comme un cadre. Sous contrat jusqu’en juin 2031, cet élément prometteur représente une opportunité pour une défense marseillaise susceptible de perdre plusieurs joueurs.

Un transfert sec paraît difficile

Le principal obstacle reste financier. Le Real Madrid évaluerait Asencio entre 15 et 20 M€, soit un montant proche de sa valeur marchande actuelle. Sa cote avait même atteint 40 M€ en juin 2025, après une progression spectaculaire depuis 2023.

L’OM ne serait pas non plus en mesure d’assumer l’intégralité de son salaire. Un prêt avec une prise en charge partielle de ses émoluments par le club merengue apparaît donc comme la formule la plus crédible. Des négociations qui s’annoncent délicates, alors que la Lazio Rome et Galatasaray suivent également le dossier.

Todibo reste au centre du jeu

Marseille doit surtout déterminer si Asencio constitue une priorité ou une solution de repli. Jean-Clair Todibo reste la cible numéro un en défense centrale et aurait déjà donné son accord aux dirigeants olympiens.

West Ham ne retiendra pas Todibo en cas d’offre correcte. Un prêt reste possible, même si les Hammers privilégient une vente. Marseille et Naples sont les plus intéressés. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2083129127662473412

La position de West Ham pourrait toutefois compliquer l’opération, le club anglais préférant une vente. L’OM garde donc plusieurs portes ouvertes, avec Asencio comme alternative de premier plan en cas de rebondissement dans le dossier Todibo.