OM Mercato : Raul Asencio (Real Madrid), une opportunité en or pour Marseille ?

Raul Asensio, écarté, se dirige vers la sortie au Real Madrid. Et son profil semble parfaitement correspondre aux besoins de l’OM…

Une situation explosive au Real Madrid

Le dossier Raul Asencio prend une tournure totalement inattendue. Alors qu’il s’était imposé comme un élément clé de la défense du Real Madrid avec 30 apparitions cette saison, le défenseur central de 23 ans a brutalement disparu de la rotation.

En cause, un conflit interne avec son entraîneur Álvaro Arbeloa. Tout aurait débuté après un match de Ligue des champions de l’UEFA face à Manchester City, où le joueur, pourtant diminué physiquement quelques jours plus tôt contre le Celta de Vigo, a été laissé sur le banc.

Un choix difficile à accepter pour Asencio, qui estimait avoir pris des risques pour l’équipe. La tension est montée d’un cran avant un match contre Elche CF : initialement titulaire, il a finalement déclaré forfait au dernier moment, invoquant une gêne musculaire.

Un vestiaire sous tension et une sanction lourde

Cette décision a provoqué l’agacement du staff madrilène et désorganisé toute l’équipe. Le cas a même impacté Antonio Rüdiger, contraint de jouer alors qu’il devait être ménagé, augmentant ainsi les risques de blessure.

La situation a rapidement dépassé le cadre sportif pour devenir un véritable problème de vestiaire. Álvaro Arbeloa aurait exigé des excuses publiques du joueur devant le groupe. Refusées dans un premier temps, elles ont conduit à plusieurs mises à l’écart et à des doutes sur son professionnalisme.

Finalement, après la trêve internationale, Raul Asencio a présenté ses excuses. Suffisant pour réintégrer le groupe, mais pas encore pour retrouver du temps de jeu, puisqu’il n’a pas disputé la moindre minute lors des deux dernières rencontres.

Une opportunité en or pour l’OM ?

Cette situation pourrait bien déboucher sur un départ dès cet été. Et forcément, le profil du défenseur attire. Plusieurs clubs de Premier League comme West Ham United et Everton FC surveillent déjà son cas. Deux formationds qui cherchent à renforcer leur défense centrale, ce qui est aussi le cas de l’Olympique de Marseille, en Ligue 1.

En quête d’un patron défensif, l’OM n’a pas trouvé satisfaction avec ses dernières recrues. Entre les performances irrégulières de Leonardo Balerdi et les attentes déçues autour de Pavard, Egan-Riley ou Medina, le club phocéen cherche un leader capable de stabiliser son arrière-garde.

Malgré son jeune âge, Raul Asencio présente un profil intéressant : formé dans un grand club, déjà expérimenté au haut niveau et doté d’une marge de progression importante.

La Liga a déjà souri à l’OM avec Greenwood

Reste à savoir si l’OM passera à l’action… et surtout s’il pourra rivaliser avec la concurrence anglaise sur ce dossier brûlant. Une certitude : la Liga est un terrain de chasse prisé par l’OM, qui était allé chercher Mason Greenwood avec succès après sa pige d’une saison à Getafe. Et qui avait tenté de piocher au Real Madrid l’été dernier, avec Dani Ceballos.