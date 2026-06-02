Battue par l’OGC Nice lors du barrage d’accession, l’ASSE semble condamnée à repartir pour une saison en Ligue 2. Pourtant, un nouveau mince espoir subsiste encore pour la montée.

Le coup a été rude pour les supporters stéphanois. Après un match aller fermé à Geoffroy-Guichard (0-0), l’ASSE a lourdement chuté sur la pelouse de l’OGC Nice lors du barrage retour (4-1). Une défaite nette qui a officiellement privé les Verts d’un retour immédiat en Ligue 1.

La piste juridique autour d’Ali Abdi

Sur le terrain, le verdict est sans appel. Les Aiglons ont conservé leur place parmi l’élite tandis que Saint-Étienne est resté bloqué aux portes de la montée. Mais depuis plusieurs jours, un autre scénario alimente les discussions dans le Forez. Le premier espoir concerne la réclamation déposée par l’ASSE à propos de la participation d’Ali Abdi lors du barrage aller. Le club stéphanois s’interroge sur la situation administrative du latéral tunisien dans le contexte de la période internationale et de sa mise à disposition.

Du côté niçois, la sérénité reste de mise. Les dirigeants assurent disposer de tous les documents nécessaires, notamment d’une correspondance émanant de la Fédération tunisienne. Le président Jean-Pierre Rivère n’a d’ailleurs pas hésité à critiquer publiquement la démarche stéphanoise, estimant qu’elle manquait d’élégance sportive. Une convocation est évoquée pour le 8 juin afin d’examiner le dossier. Toutefois, les observateurs restent prudents. Les chances de voir le résultat du barrage remis en cause apparaissent aujourd’hui limitées.

La DNCG, véritable espoir des Verts ?

Selon Sport365, c’est finalement sur un autre terrain que l’espoir semble le plus crédible. Comme chaque été, les clubs français vont devoir présenter leurs comptes devant la DNCG. Et dans un contexte marqué par les difficultés économiques du football français et les conséquences durables de la crise des droits télévisés, plusieurs dossiers sont observés avec attention. La LFP a déjà commencé à publier les premières décisions concernant la saison 2026-2027, signe que le processus administratif est désormais pleinement lancé. Or, le règlement prévoit une disposition particulièrement intéressante pour l’ASSE. En cas de rétrogradation administrative d’un club de Ligue 1, le perdant du barrage d’accession bénéficie d’une priorité pour être repêché, avant même les équipes reléguées directement. Autrement dit, si une place venait à se libérer dans l’élite à la suite d’une sanction financière, l’ASSE deviendrait naturellement la principale candidate pour intégrer la Ligue 1.

Évidemment, ce scénario reste hautement hypothétique. Il faudrait qu’un club de Ligue 1 soit sanctionné lourdement par la DNCG puis que les différentes procédures administratives aboutissent à un repêchage. Mais dans un football français où plusieurs clubs avancent avec des finances fragilisées, cette possibilité ne peut être totalement écartée. De son côté, l’ASSE dispose d’un argument important. Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, la situation financière du club est jugée beaucoup plus solide. Un élément qui pourrait peser favorablement si un repêchage venait à être envisagé. Pour l’instant, les Verts restent officiellement pensionnaires de Ligue 2. Mais dans un été où les décisions administratives peuvent bouleverser les hiérarchies établies sur le terrain, l’histoire n’est peut-être pas encore complètement terminée. À Saint-Étienne, l’espoir est faible, mais il existe toujours.