À LA UNE DU 1 JUIN 2026
[23:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports doublé pour une révélation de Ligue 2 ?
[22:00]OM Mercato : deux nouvelles signatures bouclées !
[21:00]RC Lens : le Racing a fixé son prix pour Pierre Sage !
[20:05]ASSE Mercato : les recrues de l’été dernier sont tombées comme des mouches !
[19:10]OM, FC Nantes : Nicolas Chabot justifie son choix Marseille
[18:20]PSG : une grande annonce est tombée sur l’avenir de Luis Enrique !
[17:45]ASSE : Kilmer Sports aurait tranché pour l’avenir de Montanier !
[17:20]Stade Rennais Mercato : coups durs dans les dossiers Malang Sarr (RC Lens) et Amoura !
[16:40]LOSC, OM : Létang balance sur le départ de Genesio
[16:10]ASSE, FC Nantes Mercato : une cible des Verts et des Canaris vers le Real Madrid ?

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer Sports doublé pour une révélation de Ligue 2 ?

Par Fabien Chorlet - 1 Juin 2026, 23:00
💬 Commenter
Nolan Galves au duel avec Joshua Duffus

L’ASSE serait bien intéressée par le latéral droit de Rodez, Nolan Galves.

Fixée sur son sort après sa défaite face à l’OGC Nice lors du barrage retour d’accession à la Ligue 1, l’AS Saint-Étienne évoluera encore en Ligue 2 la saison prochaine. Le club forézien peut désormais se concentrer pleinement sur son mercato estival. Afin de renforcer sa défense, et notamment le poste de latéral, l’une des faiblesses récurrentes de l’effectif ces dernières années, les Verts auraient bien coché le nom du latéral droit de Rodez, Nolan Galves, selon les informations de Morning-Foot, confirmant celles de Peuple Vert.

L’ASSE n’est pas seule sur le dossier

Arrivé à Rodez à l’été 2024 en provenance de Sochaux, Nolan Galves sort d’une saison aboutie sous les couleurs du RAF. Le joueur 22 ans a délivré huit passes décisives en 34 rencontres de Ligue 2. Outre l’ASSE, Nolan Galves seraient également sur les tablettes de l’OGC Nice, des Queens Park Rangers et des Young Boys.

Les Young Boys seraient les premiers à être passés à l’action dans ce dossier avec une première offre formulée à Rodez. Une proposition refusée par les dirigeants ruthénois, qui espèrent récupérer environ deux millions d’euros grâce à ce possible transfert.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes
Vidéos ASSE : toutes les infos foot