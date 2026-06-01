ASSE Mercato : Kilmer Sports doublé pour une révélation de Ligue 2 ?

L’ASSE serait bien intéressée par le latéral droit de Rodez, Nolan Galves.

Fixée sur son sort après sa défaite face à l’OGC Nice lors du barrage retour d’accession à la Ligue 1, l’AS Saint-Étienne évoluera encore en Ligue 2 la saison prochaine. Le club forézien peut désormais se concentrer pleinement sur son mercato estival. Afin de renforcer sa défense, et notamment le poste de latéral, l’une des faiblesses récurrentes de l’effectif ces dernières années, les Verts auraient bien coché le nom du latéral droit de Rodez, Nolan Galves, selon les informations de Morning-Foot, confirmant celles de Peuple Vert.

L’ASSE n’est pas seule sur le dossier

Arrivé à Rodez à l’été 2024 en provenance de Sochaux, Nolan Galves sort d’une saison aboutie sous les couleurs du RAF. Le joueur 22 ans a délivré huit passes décisives en 34 rencontres de Ligue 2. Outre l’ASSE, Nolan Galves seraient également sur les tablettes de l’OGC Nice, des Queens Park Rangers et des Young Boys.

Les Young Boys seraient les premiers à être passés à l’action dans ce dossier avec une première offre formulée à Rodez. Une proposition refusée par les dirigeants ruthénois, qui espèrent récupérer environ deux millions d’euros grâce à ce possible transfert.