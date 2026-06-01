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FRANCE

ASSE, FC Nantes Mercato : une cible des Verts et des Canaris vers le Real Madrid ?

Par Fabien Chorlet - 1 Juin 2026, 16:10
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Ewen Jaouen (Stade de Reims)

Le gardien du Stade de Reims, Ewen Jaouen, serait dans le viseur du Real Madrid.

Pisté notamment en France par l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes pour renforcer leur poste de gardien, Ewen Jaouen ne devrait finalement rejoindre ni les Verts ni les Canaris cet été. Le portier du Stade de Reims serait davantage destiné à rejoindre un cador européen lors du prochain mercato.

Le Real Madrid, Chelsea et Newcastle sur les rangs de Jaouen !

Selon les informations du journaliste de Canal+, Bertrand Latour, l’international Espoirs français aurait l’Europe à ses pieds. Chelsea, dont il aurait récemment visité les installations, mais aussi Newcastle et le Real Madrid suivraient de près sa situation. Le club merengue penserait à lui pour la succession de Thibaut Courtois.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs français à son poste, Ewen Jaouen pourrait ainsi faire l’objet d’une bataille entre plusieurs clubs européens dans les prochaines semaines. Un transfert qui pourrait rapporter près de 25 millions d’euros au Stade de Reims.

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