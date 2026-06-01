FC Nantes : une nouvelle piste pour l’après-Halilhodzic tombe à l’eau !

Cité du côté du FC Nantes pour remplacer Vahid Halilhodzic, Luka Elsner a finalement pris la direction de Lausanne-Sport.

À l’heure où ces lignes sont écrites, on ne sait pas encore qui s’assiéra sur le banc du FC Nantes la saison prochaine. Pourtant, des rumeurs annoncent que les dirigeants nantais auraient trouvé leur nouvel entraîneur, sans que son identité n’ait été dévoilée. Ce ne sera en tout cas pas Luka Elsner, cité comme un potentiel successeur de Vahid Halilhodzic.

Lausanne-Sport s’offre Elsner

L’ancien coach du Stade de Reims est le nouvel entraîneur de Lausanne-Sport. Le club suisse a officialisé ce lundi la nouvelle. « Le FC Lausanne-Sport est heureux d’annoncer la nomination de Luka Elsner au poste d’entraîneur principal de la première équipe. Le technicien s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2028 », a indiqué le neuvième du dernier championnat suisse dans un communiqué. La piste Luka Elsner est donc définitivement refermée pour le FC Nantes.