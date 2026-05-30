Pur produit de l’Académie, Sanah Camara (18 ans) a signé son premier contrat professionnel. Excellente nouvelle pour les Canaris.

Le FC Nantes poursuit la mise en place de son projet avec une attention particulière portée à sa formation. Dans un contexte de reconstruction et d’adaptation à la Ligue 2, les Canaris peuvent compter sur l’émergence de leurs jeunes talents. Dernière illustration en date : la signature du premier contrat professionnel de Sanah Camara. Une étape importante pour le club formateur nantais, qui continue de miser sur ses pépites.

Camara récompensé après une longue formation

Présent au club depuis 2013, Sanah Camara incarne parfaitement le travail de formation réalisé à La Jonelière. Né en 2008, le jeune milieu de terrain franchit aujourd’hui une étape symbolique en intégrant officiellement le groupe professionnel. Ce premier contrat représente une reconnaissance du parcours accompli, mais aussi de la confiance accordée par le club pour l’avenir.

Selon Emmanuel Merceron, le joueur de 18 ans serait désormais lié sur une durée de trois ans, un signe fort de stabilité et de projection dans le projet nantais. Une décision qui confirme la volonté du FC Nantes de sécuriser ses jeunes éléments les plus prometteurs afin de construire une base solide pour les saisons à venir. « Visiblement le petit Sanah Camara c’est 3 ans finalement, une bonne chose ! », a commenté l’insider, soulignant l’importance de cette signature dans la dynamique actuelle du club.

Un signal positif pour la Ligue 2

Alors que le FC Nantes s’apprête à évoluer en Ligue 2, ce type de signature prend une dimension particulière. Le club cherche à s’appuyer davantage sur ses jeunes formés en interne pour reconstruire un effectif compétitif et cohérent. L’intégration de Camara s’inscrit pleinement dans cette logique, avec l’objectif de donner du temps de jeu aux jeunes talents et de préparer l’avenir.

Malgré les turbulences sportives, le FC Nantes continue d’affirmer son identité de club formateur. La signature de Sanah Camara illustre cette volonté de préserver un lien fort entre l’académie et l’équipe première. Dans une saison qui s’annonce charnière, le club espère que d’autres jeunes suivront le même chemin et s’imposeront progressivement dans le groupe professionnel.