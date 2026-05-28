FC Nantes : les sanctions contre les Canaris pourraient encore changer !

Toulouse pourrait faire appel des décisions prises par la commission de discipline de LFP.

La LFP a rendu ce mercredi soir son verdict après les incidents survenus à la Beaujoire lors du match entre le FC Nantes et Toulouse (0-0), interrompu après l’envahissement de terrain par des supporters nantais.

La Ligue a décidé d’entériner définitivement le score acquis sur le terrain au moment de l’interruption définitive de la rencontre (0-0) et d’infliger au FCN un match à huis clos total, suivi de deux matchs fermes de fermeture de la tribune Loire. Une sanction jugée relativement clémente pour le club des bords de l’Erdre, qui n’écope donc d’aucun retrait de points pour la saison prochaine.

Toulouse prêt à faire appel ?

Sur ses réseaux sociaux, le Téfécé a réagi à cette décision en annonçant qu’il se réservait le droit de faire appel. « Le Toulouse FC prend acte de la décision de la Commission de Discipline de la LFP d’entériner le score de la rencontre FC Nantes – Toulouse, tout en s’interrogeant sur le bien-fondé de celle-ci. Nous regrettons que cette rencontre n’ait pu aller à son terme dans des conditions normales et nous nous interrogeons sur ce que le Club aurait concrètement pu faire, dans un tel contexte, pour permettre au match de se terminer. Nous resterons également attentifs aux potentielles dérives qu’une telle décision pourrait entraîner à l’avenir. Le Toulouse FC retient enfin la très belle saison réalisée par le groupe et le staff, conclue par une 9ème place deLigue 1. Le club se réserve par ailleurs le droit de faire appel de cette décision dans les délais réglementaires », a indiqué le TFC.

Si le club toulousain décide effectivement de contester cette sanction, les mesures prises contre le FC Nantes pourraient être réexaminées par la commission d’appel de la LFP et donc potentiellement modifiées.