PSG Mercato : un énorme transfert annoncé à Paris… par une ancienne cible du FC Nantes

Le vestiaire du Lokomotiv Moscou s’enflamme autour de l’avenir d’Aleksey Batrakov. Selon son capitaine Anton Mitryushkin, le jeune milieu russe aurait déjà un pied au PSG.

La rumeur prend de l’ampleur en Russie. Le PSG suivrait de près le jeune milieu offensif du Lokomotiv Moscou, Aleksey Batrakov, considéré comme l’un des plus gros talents émergents du championnat russe. Selon plusieurs médias locaux, un émissaire parisien aurait même été envoyé pour superviser le joueur de 20 ans, preuve d’un intérêt concret du club de la capitale.

En France, ce dossier reste encore pris avec prudence. Mais en Russie, le discours est bien différent. Le capitaine du Lokomotiv Moscou, Anton Mitryushkin, gardien de but russe de 30 ans qui avait fait un essai au FC Nantes en 2020, s’est montré particulièrement affirmatif sur l’avenir de son coéquipier.

« Je suis absolument certain que Batrakov rejoindra le PSG »

Interrogé par Legalbet, le gardien russe n’a pas caché son enthousiasme, allant jusqu’à se montrer catégorique : « Nous espérons que tout se passera bien ! Nous ne commentons pas les rumeurs au sein de l’équipe, mais bien sûr, tout le monde l’espère. Un transfert au PSG serait une bénédiction pour tous. Je suis absolument certain que Batrakov rejoindra le PSG. »

Une déclaration qui fait évidemment beaucoup réagir, même si aucun accord n’a pour l’instant été officialisé entre les deux clubs. Le profil de Batrakov, milieu offensif créatif auteur de 17 buts et 11 passes dé cette saison, correspondrait en tout cas à la politique de recrutement du PSG, axée sur de jeunes talents à fort potentiel.

Un transfert estimé à 20 à 25 millions d’euros

Du côté du marché, les estimations évoquent une valeur autour de 20 à 25 millions d’euros, un montant accessible pour Paris si le club décide de concrétiser son intérêt. Mais à ce stade, il ne s’agit encore que d’une piste parmi d’autres.

Reste désormais à savoir si cette sortie médiatique de Mitryushkin reflète une véritable avancée du dossier… ou simplement l’enthousiasme d’un vestiaire déjà résigné à perdre son jeune talent.