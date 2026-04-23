PSG Mercato : une nouvelle superstar dès cet été, Paris a pris les devants !

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le PSG aurait déjà avancé ses pions pour un grand talent russe.

Le PSG ne perd pas de temps. À peine la saison entrée dans son sprint final, le club de la capitale active déjà ses réseaux pour le mercato… et une piste venue de Russie prend de l’ampleur. Selon plusieurs informations venues de Russie, confirmées par l’entourage du joueur, des recruteurs parisiens étaient bien présents lors du choc entre le Lokomotiv Moscou et le Zenit Saint-Pétersbourg.

Un déplacement loin d’être anodin puisque ces émissaires sont venus superviser un certain Aleksey Batrakov, jeune milieu offensif de 20 ans qui affole les compteurs cette saison. Son agent n’a d’ailleurs laissé aucun doute :

« Des recruteurs du PSG étaient présents aux matchs du Lokomotiv ».

Batrakov, le crack superstar qui enflamme la Russie

Encore méconnu du grand public, Aleksey Batrakov est pourtant en train de s’imposer comme l’un des plus gros potentiels du football russe, au point de devenir une superstar au pays.

Formé au Lokomotiv Moscou, le milieu offensif enchaîne les performances XXL :

17 buts et 10 passes décisives cette saison

déjà international avec la Russie

capable de jouer entre les lignes comme de se projeter devant le but

À seulement 20 ans, il est même présenté comme l’un des meilleurs joueurs de son championnat, avec des comparaisons flatteuses en interne.

Un coup à tenter pour Paris ?

Le dossier est d’autant plus intéressant que Batrakov dispose d’une clause libératoire estimée à environ 16 millions d’euros. Une opportunité rare sur le marché pour un joueur à si fort potentiel, et estimé à bien plus.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec le Lokomotiv, il attire déjà plusieurs clubs européens… mais le PSG semble vouloir prendre de l’avance.

Le PSG fidèle à sa nouvelle stratégie

Depuis l’arrivée de Luis Campos, Paris mise clairement sur des profils jeunes et prometteurs. Et cette piste s’inscrit parfaitement dans cette logique.

Le club de la capitale suit Batrakov depuis plusieurs mois et n’en est pas à sa première tentative sur ce dossier. Preuve que l’intérêt est réel et durable.

La présence de recruteurs du PSG en Russie n’est jamais anodine. Avec Aleksey Batrakov, Paris pourrait bien préparer un nouveau coup malin à moindre coût. Reste à savoir si le club passera à l’action dès cet été… ou si la concurrence européenne viendra compliquer le dossier. Après Safonov, le PSG pourrait donc mettre la main sur un nouveau Russe.