Intéressé par Victor Osimhen en cas d’échec avec Julian Álvarez, le PSG briserait le rêve absolu de Lamine Yamal au FC Barcelone.

Le mercato estival réserve parfois des désillusions. Alors que le FC Barcelone prépare activement son avenir, plusieurs intermédiaires ont récemment proposé le nom de Victor Osimhen aux dirigeants catalans. L’attaquant nigérian, auteur d’une nouvelle saison prolifique, représente l’un des profils les plus attractifs du marché européen.

Un rêve difficilement accessible pour le Barça

Mais malgré ses qualités évidentes, le dossier ne semble pas réellement avancer du côté du Barça. Selon Sport, les dirigeants blaugranas ne prévoient pas de modifier leur feuille de route et n’ont pas l’intention de faire d’Osimhen une priorité lors de ce mercato.

Sur le plan sportif, pourtant, l’idée avait de quoi séduire. Avec ses qualités de finisseur, sa puissance physique et son efficacité devant le but, Victor Osimhen aurait représenté un renfort de premier plan pour l’attaque catalane. Un profil capable d’accompagner les jeunes talents du club, à commencer par Lamine Yamal, qui aurait sans doute apprécié évoluer aux côtés d’un attaquant de ce calibre. Mais la réalité économique rattrape rapidement les ambitions.

Estimé à environ 75 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2029, l’international nigérian reste un dossier extrêmement coûteux. Une opération difficilement compatible avec les contraintes financières qui continuent de peser sur le FC Barcelone.

Le PSG prêt à passer à l’action ?

Dans le même temps, un autre acteur surveille attentivement la situation. Toujours selon Sport, le PSG pourrait sérieusement se positionner sur Victor Osimhen si la piste menant à Julián Álvarez venait à échouer. Une hypothèse qui complique encore davantage les plans catalans. Face à la puissance financière du champion d’Europe, le Barça sait qu’il aurait peu de chances de rivaliser dans une bataille économique pour attirer l’ancien buteur de Naples.

Cette situation conforte la stratégie déjà établie par la direction sportive du FC Barcelone. Malgré leur déplacement actuel en Corée du Sud, Deco et Bojan Krkić poursuivent leur travail de planification et restent concentrés sur les objectifs définis depuis plusieurs semaines. Au sommet de la liste figure toujours Julián Álvarez, considéré comme la priorité absolue pour renforcer le secteur offensif dans les années à venir.

Pendant ce temps, Osimhen continue d’accumuler les performances de haut niveau. Avec 22 buts et 8 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues lors de la dernière saison, l’attaquant nigérian confirme qu’il reste l’un des avant-centres les plus convoités du marché. Mais sauf énorme retournement de situation, son avenir semble aujourd’hui s’écrire loin de Barcelone. Et le PSG pourrait bien être l’un des principaux responsables de cette désillusion pour les supporters blaugranas.