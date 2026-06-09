La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

À quelques encablures du début de la Coupe du Monde, le PSG n’a pas renoncé à son rêve de recruter Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans).

Le PSG garde toujours un œil très attentif sur les plus grands talents du football mondial. Et parmi eux, un nom revient avec insistance en interne : celui de Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone. Selon l’insider Djamel, le double champion d’Europe suivrait de près la situation du prodige espagnol en vue d’un possible mouvement futur.

« Si Barcelone ouvre ne serait-ce qu’un tout petit peu la porte pour Lamine Yamal un jour, tu peux être sûr à 100% qu’on essayera un truc », a-t-il affirmé, laissant entendre que le club parisien serait prêt à tenter sa chance en cas d’opportunité. Toujours selon ces informations, le directeur sportif du PSG Luis Campos verrait d’un très bon œil l’arrivée du joueur. Le jeune ailier de 18 ans ferait même l’unanimité en interne, où son profil technique et sa maturité impressionnent fortement les décideurs parisiens.

Yamal très estimé au sein du PSG

De son côté, FC Barcelone considère évidemment son joyau comme un élément central de son projet sportif à long terme. Yamal est aujourd’hui l’un des symboles de la nouvelle génération catalane. Sur le plan sportif, le joueur réalise une saison exceptionnelle avec des statistiques impressionnantes : 24 buts et 17 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues.

Des performances qui confirment son statut de phénomène du football européen. Déjà très médiatisé malgré son jeune âge, Lamine Yamal a également évoqué son lien avec certains joueurs du PSG, notamment Ousmane Dembélé, ce qui alimente encore davantage les spéculations autour de son avenir.

Le crack du FC Barcelone évalué à 200 M€

Évalué à environ 200 millions d’euros par les sites spécialisés, le joueur représente toutefois un dossier extrêmement complexe. Une telle somme, combinée à l’attachement du Barça pour son talent, rend toute opération particulièrement difficile à court terme. Mais au PSG, l’idée est claire : rester positionné, observer, et agir uniquement si une faille apparaît dans le projet catalan.

Une stratégie de patience plutôt que d’offensive immédiate. Pour l’instant, aucun contact officiel n’est engagé. Mais le simple fait que le nom de Lamine Yamal circule du côté de Paris suffit à confirmer une chose : le PSG continue de viser les plus grands talents du football mondial, sans se fixer de limites.