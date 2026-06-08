PSG : Barcola sur le départ, remplacé par une recrue à 115M€ ?

Le Paris Saint-Germain vient à peine de savourer son nouveau sacre en Ligue des Champions que le mercato commence déjà à s’agiter autour du club de la capitale. Champion de France et d’Europe, le PSG ne devrait pas tout bouleverser cet été, mais Luis Enrique pourrait tout de même voir plusieurs ajustements être réalisés dans son effectif.

Et l’un des dossiers les plus intrigants concerne le secteur offensif. Alors que l’avenir de Bradley Barcola pourrait animer l’été parisien, une piste XXL revient avec insistance du côté de l’Angleterre : Morgan Rogers. Le joueur d’Aston Villa plaît énormément au PSG, mais son prix a de quoi refroidir plus d’un prétendant.

Le PSG avance ses pions pour Morgan Rogers

Selon The Sun, le Paris Saint-Germain continue de suivre de très près Morgan Rogers. L’intérêt parisien ne serait pas nouveau, mais il se confirme à l’approche du mercato estival. À 23 ans, l’international anglais sort d’une saison très solide sous les ordres d’Unai Emery à Aston Villa.

Polyvalent, capable d’évoluer comme milieu offensif ou ailier, Rogers a disputé 55 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Son bilan parle pour lui : 14 buts et 12 passes décisives. Des statistiques qui témoignent de son influence dans le jeu des Villans, mais aussi de sa capacité à être décisif dans les grands rendez-vous.

Son profil correspond à ce que recherche Luis Enrique : un joueur mobile, puissant, technique et capable d’occuper plusieurs positions dans le front offensif. Dans un PSG où la polyvalence est devenue essentielle, Morgan Rogers coche de nombreuses cases.

Aston Villa réclame un chèque XXL

Mais ce dossier s’annonce tout sauf simple. Acheté environ 10 millions d’euros il y a deux ans, Morgan Rogers a vu sa cote exploser. Transfermarkt estime aujourd’hui sa valeur marchande à 90 millions d’euros, mais Aston Villa espérerait récupérer près de 115 millions d’euros selon le Telegraph.

Un montant colossal, qui place immédiatement ce dossier dans une autre dimension. Pour le PSG, l’opération serait lourde financièrement, surtout pour un joueur encore en progression. Mais Paris a déjà prouvé par le passé qu’il pouvait se positionner sur des profils très chers lorsque le potentiel sportif est jugé exceptionnel.

Sous contrat jusqu’en juin 2031, Rogers est en position de force. Aston Villa n’a aucune obligation de vendre et compte bien profiter de l’intérêt des grands clubs européens pour faire grimper les enchères.

Arsenal, Manchester United et Chelsea dans le coup

Le PSG n’est évidemment pas seul sur le dossier. En Angleterre, Arsenal serait particulièrement intéressé par Morgan Rogers. Les Gunners, finalistes de la Ligue des Champions et vainqueurs de la Premier League, cherchent à renforcer leur secteur offensif avec des profils capables d’apporter de la créativité et de la puissance.

Manchester United et Chelsea suivraient également la situation. Une concurrence qui complique forcément la tâche du PSG, surtout face à des clubs anglais capables de s’aligner sur les exigences financières d’Aston Villa.

Morgan Rogers, qui devrait participer à la Coupe du Monde avec l’Angleterre, pourrait encore voir sa cote grimper dans les prochaines semaines. Un bon tournoi international rendrait le dossier encore plus compliqué pour Paris.

Barcola, un départ qui changerait tout ?

La question Bradley Barcola pourrait être au cœur de ce dossier. L’ailier français a pris une place importante dans le projet parisien, mais son avenir pourrait être surveillé de près en cas d’offre importante notamment de la part de Liverpool. Dans un effectif où la concurrence est forte et où Luis Enrique réclame des joueurs capables de s’adapter à plusieurs rôles, Paris pourrait être tenté de réorganiser son attaque.

Si Barcola venait à partir, Morgan Rogers apparaîtrait alors comme un remplaçant de luxe. Son profil plus physique, sa polyvalence et sa capacité à évoluer entre les lignes offriraient une nouvelle option à Luis Enrique.

Mais remplacer Barcola par un joueur estimé à 115 millions d’euros serait un choix fort. Un choix qui montrerait que le PSG veut continuer à viser très haut, même après son sacre européen.

Une piste ambitieuse, mais risquée

Sur le papier, Morgan Rogers a tout d’une recrue séduisante. Jeune, international, décisif, déjà habitué à un championnat exigeant et capable de jouer à plusieurs postes, il représente un profil moderne parfaitement compatible avec le PSG de Luis Enrique.

Mais à 115 millions d’euros, le risque est réel. Paris devra être convaincu que Rogers peut immédiatement franchir un palier et s’imposer dans un club où la pression est immense. Le PSG ne cherche plus seulement des noms, mais des joueurs capables de s’intégrer dans un collectif déjà performant.

C’est tout l’enjeu de cette piste : faire venir un talent immense sans déséquilibrer un projet qui vient tout juste de toucher le sommet européen.

Le PSG prépare déjà l’après-Ligue des Champions

Après son nouveau titre en Ligue des Champions, le PSG entre dans une phase différente. Le club n’a pas besoin de tout reconstruire, mais de renforcer intelligemment un groupe déjà compétitif. Un gardien, un défenseur polyvalent, un milieu et peut-être un renfort offensif pourraient être ciblés.

Morgan Rogers fait partie de ces noms qui prouvent que Paris reste ambitieux. Le PSG veut continuer à dominer, en France comme en Europe, et ne compte pas se reposer sur ses acquis.

Reste désormais à savoir si l’intérêt parisien se transformera en offensive concrète. Une chose est sûre : si Bradley Barcola venait à quitter la capitale, le nom de Morgan Rogers pourrait rapidement devenir l’un des grands feuilletons du mercato parisien.