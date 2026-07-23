FC Nantes Mercato : une annonce tombe dans le dossier Marchetti !

Le FC Nantes n’aurait pas abandonné l’idée de recruter le milieu de terrain du Paris FC, Vincent Marchetti.

Après avoir déjà recruté Willitty Younoussa en début de mercato estival, le FC Nantes souhaiterait s’attacher les services d’un second milieu de terrain et aurait coché le nom de Vincent Marchetti.

Mais alors que le FCN espérerait que le Paris FC libère l’ancien Ajaccien de sa dernière année de contrat afin qu’il puisse s’engager librement en Loire-Atlantique, comme l’a fait Mathieu Cafaro, les négociations s’annonceraient très compliquées pour les Jaunes et Verts. Le pessimisme était même de mise ces derniers jours dans ce dossier.

Le FC Nantes n’a pas lâché Marchetti

Pour autant, les dirigeants nantais n’auraient pas abandonné cette piste et tenteraient toujours de recruter Vincent Marchetti, selon les informations du journaliste de Ouest-France, David Phelippeau. « Dossier toujours en cours », a indiqué le spécialiste du FC Nantes sur X. De quoi entretenir encore l’espoir de voir le milieu de terrain de 29 ans rejoindre les Canaris d’ici la fin du mercato estival, même si les discussions s’annoncent toujours délicates.