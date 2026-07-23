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FRANCE

PSG Mercato : c’est imminent pour la troisième recrue estivale !

Par Fabien Chorlet - 23 Juil 2026, 11:40
Maghnes Akliouche sous le maillot de l'AS Monaco

Le dossier Maghnes Akliouche (AS Monaco) n’aurait jamais été aussi proche d’aboutir au PSG.

Après avoir recruté le jeune gardien de l’AC Milan Alessandro Longoni et bouclé le retour de Lucas Digne, le Paris Saint-Germain serait proche d’enrôler une troisième recrue depuis le début du mercato estival : Maghnes Akliouche.

Akliouche n’a jamais été aussi proche du PSG

Alors qu’un accord semblait proche entre le PSG et l’AS Monaco pour le transfert de l’international français, les deux clubs ne seraient toutefois pas encore parvenus à s’entendre, selon les informations du compte X @PSGInside_Actu. Le dossier serait néanmoins en très bonne voie.

« Il ne reste désormais qu’un point à régler : un accord définitif entre le PSG et l’AS Monaco. Les discussions se poursuivent dans un climat jugé positif et un dénouement pourrait intervenir très rapidement. Le transfert devrait se conclure autour de 45 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus, tandis que Monaco négocie également un pourcentage à la revente compris entre 5 et 10 %. Sauf retournement de situation,dès que Monaco donnera son feu vert, Maghnes Akliouche signera officiellement son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le dossier est plus proche que jamais de son épilogue », a assuré le suiveur du club de la capitale sur X.

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