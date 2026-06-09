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FRANCE

PSG : Olise confirme un gros malaise Dembélé en équipe de France

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 11:40
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Ousmane Dembélé

Auteur d’un triplé contre l’Irlande du Nord (3-1), Michael Olise a mis en lumière un malaise Ousmane Démbélé en équipe de France. 

La prestation XXL de Michael Olise contre l’Irlande du Nord ne passe pas inaperçue. Auteur d’un triplé lors de la victoire des Bleus (3-1), l’ailier du Bayern Munich a envoyé un message fort et, par la même occasion, mis en lumière les difficultés persistantes d’Ousmane Dembélé sous le maillot de l’équipe de France.

Olise met en lumière les manques de Dembélé en Bleu

Avec trois réalisations, dont une magnifique frappe enroulée pour son troisième but, l’ancien joueur de Crystal Palace a porté les Bleus vers le succès tout en confirmant sa montée en puissance. Cette performance lui permet d’atteindre la barre des sept buts en seulement 17 sélections. Une statistique qui interpelle forcément lorsqu’elle est comparée à celle d’Ousmane Dembélé. L’ailier du PSG compte lui aussi sept buts en équipe de France, mais après 58 apparitions sous le maillot tricolore.

Une différence d’efficacité qui nourrit de plus en plus les débats autour du rendement de Dembélé chez les Bleus. Considéré comme l’un des meilleurs attaquants européens en club, le Parisien peine encore à afficher la même régularité sur la scène internationale. Face à l’Irlande du Nord, sa prestation n’a d’ailleurs pas convaincu tout le monde. L’Équipe lui a attribué la note de 4/10 malgré la victoire française, preuve que son influence est jugée insuffisante au regard de son talent.

« Vu le niveau d’un tel joueur, c’est insuffisant ! »

Pour de nombreux observateurs, un véritable décalage existe entre le Dembélé aperçu chaque semaine avec le PSG et celui qui évolue en sélection. Une analyse partagée par Christophe Dugarry, qui estime que l’attaquant doit franchir un cap. « Dembélé c’est à lui d’être plus présent parce que jusqu’à présent, ce qu’il fait en équipe de France c’est insuffisant. Vu le niveau d’un tel joueur, c’est insuffisant ! Il doit être capable de faire mieux, c’est certain », a-t-il analysé sur RMC Sport

L’ancien champion du monde appelle également le joueur du PSG à davantage de simplicité dans son approche du jeu : « Il faut qu’il soit bien meilleur en équipe de France, ses stats et ce qu’il propose pour l’instant, ça doit s’améliorer. » Pour Dembélé, le message est clair : son statut n’est pas remis en cause, mais son rendement avec l’équipe de France continue d’alimenter les interrogations. Et les performances d’Olise ne font que renforcer la pression autour de l’attaquant parisien.

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