France – Irlande du Nord (3-1) : Olise rassure les Bleus avant le Mondial, les notes

William Tertrin, au stade Pierre-Mauroy.

Ce lundi soir, l’équipe de France affrontait l’Irlande du Nord pour sa toute dernière répétition générale avant le début de sa Coupe du Monde, mardi prochain contre le Sénégal. Si les Bleus ont outrageusement dominé la première période malgré des petites frayeurs, il a fallu s’en remettre à un but de renard signé Olise pour prendre l’avantage juste avant la mi-temps. Le joueur du Bayern Munich inscrivait même un doublé d’entrée de seconde période d’une très belle reprise. Mais l’Irlande du Nord est venue semer le trouble avec le but de Kelly (64e), symbole d’une défense qui peut craquer à tout moment. Un ballon perdu de Cherki a lancé une transition adverse, et le tacle raté d’Upamecano devant Shea Charles, passeur décisif, n’a rien arrangé. Mais heureusement qu’Olise était là pour assurer le show, avec un nouveau golazo sur une enroulée (74e). Quelques jours après la défaite face à la Côte d’Ivoire, la France se rassure avec cette victoire 3-1, et s’envolera désormais pour les USA dès ce mercredi.

Les tops

TCHOUAMÉNI

Une grosse activité au milieu de terrain, avec 6 ballons récupérés et 3 interceptions. Il touche le poteau sur une belle frappe de loin (21e), et cède sa place à la 82e pour l’entrée de Manu Koné.

DOUÉ

Aligné à la gauche de l’attaque, il a réussi beaucoup de bonnes choses, notamment grâce à des dribbles intelligents. Passeur décisif sur le but refusé à Mbappé (21e), il est impliqué sur le but d’Olise en glissant le ballon à Dembélé avant son tir contré. Présent dans beaucoup de bons coups offensifs (3 passes clés), il cède sa place à la 62e pour l’entrée de Barcola.

OLISE

Des excellents services pour Mbappé (7e, 15e, 73e) et un tir de loin un peu trop écrasé (24e), avant un but d’opportuniste sur un tir contré de Dembélé juste avant la mi-temps. Il démarre la seconde période par une merveilleuse minasse en reprise de volée dans la surface pour faire le break, avant d’inscrire un triplé sur un nouveau magnifique but d’une enroulée pied gauche en dehors de la surface. Un match XXL pour un joueur XXL.

Les flops

HERNANDEZ

À la 15e minute, il laisse Kelly s’échapper complètement dans son dos pour ce qui a été la plus grosse occasion adverse de la première période. Le numéro 2 nord-irlandais a d’ailleurs été très remuant étant donné que c’est lui qui réduit l’écart à la 64e. Offensivement pas vraiment utile, il sort à la 62e pour l’entrée de Digne.

KOUNDÉ

C’est un peu ce qui coince le plus dans cette équipe de France. Si Hernandez et Koundé partent avec une longueur d’avance pour le Mondial, il n’y a pas de quoi être vraiment rassuré. Le latéral du FC Barcelone a vraiment de quoi se faire du souci, car l’entrée de Gusto montre à quel point la hiérarchie mérite d’être bousculée. Le joueur de Chelsea a, en quelques secondes, montré qu’il méritait cette place de titulaire, notamment avec son gros travail avant le deuxième but d’Olise. Même si défensivement, il y a quand même du travail…

MBAPPÉ

Un nombre incalculable de déchets techniques, de mauvaises passes, et 6 tirs au total (0 cadré) qui n’ont jamais inquiété le gardien adverse. Il a collectionné les loupés, car, hormis son but refusé à la 21e, il a par exemple complètement dévissé une frappe sur un bon centre de Doué (27e). Et que dire de son incroyable raté à droite de la surface après un nouveau caviar d’Olise (73e). Le match du capitaine est assez inquiétant à quelques jours du Mondial, un peu comme celui de Dembélé, aussi transparent ce soir comme trop souvent en sélection.

Les notes des Bleus

Maignan (5) – Koundé (4, Gusto 45e : 6), Upamecano (5), Saliba (6, Lacroix 45e : 5), T.Hernandez (4) – Rabiot (5), Tchouaméni (7) – Olise (9), Dembélé (4), Doué (7) – Mbappé (3).