France – Espagne : la compo des Bleus a fuité !

Voici les compos probables de la demi-finale de Coupe du monde 2026 entre l’équipe de France et l’Espagne.

L’équipe de France s’apprête à disputer l’un des matchs les plus importants de son histoire. Opposés ce mardi (21h) à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, les Bleus tenteront de prendre leur revanche sur la Roja après leur défaite en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1) et de décrocher leur place en finale de ce Mondial 2026.

Tchouaméni de retour comme titulaire ?

Pour ce choc, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps ne devrait effectuer qu’un seul changement dans son onze de départ par rapport au quart de finale face au Maroc (2-0), selon L’Équipe. Totalement remis de sa blessure aux adducteurs, Aurélien Tchouaméni devrait retrouver une place de titulaire au milieu de terrain et remplacer Manu Koné, pourtant étincelant depuis le début de la compétition.

Du côté espagnol, Luis de la Fuente devrait aligner le même onze que celui qui s’est imposé en quart de finale face à la Belgique (2-1), avec Fabian Ruiz préféré à Pedri dans l’entrejeu.

Les compos probables

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.