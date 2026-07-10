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FRANCE

Espagne – Belgique (2-1) : la Roja rejoint l’équipe de France en demi-finale !

Par William Tertrin - 10 Juil 2026, 23:02

Au terme d’un quart de finale intense et longtemps indécis, l’Espagne a renversé la Belgique (2-1) grâce à un nouveau but décisif de Mikel Merino. La Roja retrouvera désormais l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

L’Espagne a confirmé son statut de favorite en validant son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 face à une courageuse équipe belge. Pourtant diminués par le forfait de dernière minute de Youri Tielemans, remplacé par Hans Vanaken, les Diables Rouges ont longtemps tenu tête à la Roja grâce à une organisation défensive solide et à plusieurs interventions décisives de Thibaut Courtois. Mais la domination espagnole a fini par payer lorsque Fabian Ruiz a ouvert le score à la demi-heure de jeu après un excellent travail de Lamine Yamal sur le côté droit.

Malgré ce coup dur, la Belgique n’a jamais renoncé. Juste avant la pause, Charles De Ketelaere a profité d’un centre parfait de Timothy Castagne pour égaliser de la tête et inscrire le premier but encaissé par l’Espagne depuis le début du tournoi. Au retour des vestiaires, les hommes de Rudi Garcia ont même cru pouvoir faire vaciller la Roja, notamment sur une lourde frappe de Maxim De Cuyper qui est passée de peu à côté du cadre.

Mikel Merino encore héros

La rencontre a ensuite basculé sur un nouveau coup du destin. Touché à une cuisse, Thibaut Courtois a dû céder sa place à Senne Lammens à moins de vingt minutes du terme. Un changement qui s’est révélé décisif puisque le jeune gardien a relâché une frappe puissante de Pau Cubarsí dans les pieds de Mikel Merino. Déjà héros contre le Portugal au tour précédent, le milieu espagnol n’a pas laissé passer l’occasion et a offert la qualification à la Roja à deux minutes de la fin du temps réglementaire.

Grâce à ce succès 2-1, l’Espagne décroche son billet pour le dernier carré et retrouvera désormais l’équipe de France mardi prochain dans une affiche qui s’annonce comme l’un des sommets de cette Coupe du monde 2026. Les Bleus devront se méfier d’une Roja séduisante collectivement, portée par un Mikel Merino devenu l’homme des grands rendez-vous.

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