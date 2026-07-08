Pronostic France – Maroc : les Bleus peuvent-ils tomber ?

Voici l’analyse complète du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

L’équipe de France poursuit son parcours dans cette Coupe du monde 2026. Vainqueurs du Paraguay en huitièmes de finale (0-1), au terme d’un match particulièrement musclé, les Bleus ont décroché leur billet pour les quarts, où ils retrouveront le Maroc ce jeudi soir (22h). Les Lions de l’Atlas ont, de leur côté, frappé fort en éliminant le Canada avec autorité (0-3).

Coupe du monde 2026 – France vs Maroc

Jeudi 9 juillet · 22h · Gillette Stadium

France : un statut à assumer

L’équipe de France continue d’avancer dans ce Mondial. Après une phase de groupes maîtrisée, les Bleus ont dû batailler pour se défaire du Paraguay en huitièmes de finale. Sans forcément briller, les hommes de Didier Deschamps ont fait parler leur expérience, leur solidité et leur capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous.

Face au Maroc, les Tricolores devront toutefois afficher davantage de maîtrise offensive. Dans un quart de finale, la moindre erreur peut coûter très cher, surtout face à une équipe marocaine capable de défendre bas, de fermer les espaces et de se projeter très vite vers l’avant. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise auront un rôle majeur pour déséquilibrer le bloc adverse.

Sur le papier, la France possède plus de certitudes et un effectif plus complet. Mais les Bleus savent qu’ils n’auront pas le droit de tomber dans un faux rythme face à une équipe qui a déjà prouvé qu’elle pouvait faire tomber de grandes nations.

Maroc : encore un exploit en vue ?

Le Maroc confirme qu’il n’était pas seulement la belle histoire du Mondial 2022. Quatre ans après son parcours historique jusqu’en demi-finale, les Lions de l’Atlas sont de retour en quarts de finale et continuent d’impressionner. Leur large victoire contre le Canada (0-3) a montré une équipe mature, disciplinée et redoutable dans les transitions.

Porté par Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech ou encore Youssef En-Nesyri, le Maroc possède un collectif très solide et une vraie expérience des matchs couperets. Les Marocains savent souffrir, rester organisés et frapper au bon moment. Face aux Bleus, ils devraient chercher à fermer les espaces et à exploiter la vitesse de leurs joueurs offensifs.

La mission s’annonce difficile, mais pas impossible. Si le Maroc parvient à faire douter la France et à tenir le score le plus longtemps possible, ce quart de finale pourrait devenir très piégeux pour les vice-champions du monde 2022.

Les confrontations entre les deux nations

La France et le Maroc se sont affrontés à plusieurs reprises au fil de leur histoire, avec des confrontations aussi bien en matchs amicaux qu’en compétition officielle. Les Bleus dominent largement les débats, mais les Lions de l’Atlas gardent forcément en mémoire leur magnifique parcours lors de la Coupe du monde 2022.

Sur les confrontations officielles recensées :

France : 4 victoires

Maroc : 1 victoire

Match nul : 1

La dernière confrontation en compétition majeure remonte à la demi-finale de la Coupe du monde 2022, remportée 2-0 par les Bleus grâce à des réalisations de Theo Hernandez et Randal Kolo Muani.

Les compos probables

La compo probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

Absent : Aucun.

Incertains : M. Thuram, Tchouameni (blessés).

La compo probable du Maroc : Bounou – Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Rahimi.

Absent : Aucun.

Incertains : Riad, Saïbari (blessés).

Les joueurs à suivre

Michael Olise (France) : Plus discret face au Paraguay, le meneur de jeu des Bleus aura à cœur de retrouver son meilleur niveau dans ce quart de finale. Depuis le début de la compétition, le joueur du Bayern Munich s’est imposé comme l’un des principaux créateurs du jeu français grâce à sa qualité technique, sa vision et sa précision dans la dernière passe. Capable d’éliminer son vis-à-vis et de créer le décalage à tout moment, il pourrait être l’une des clés pour faire sauter le verrou marocain.

Soufiane Rahimi (Maroc) : Appelé à remplacer Ismael Saibari, blessé contre le Canada, l’attaquant marocain pourrait être l’une des surprises de ce quart de finale. Entré en jeu en huitièmes, il a parfaitement saisi sa chance en inscrivant le troisième but des Lions de l’Atlas. Rapide, opportuniste et très efficace dans la surface, Rahimi aura la lourde tâche de faire oublier Saibari et d’apporter le danger face à la solide défense française.

Les tendances des cotes : avantage France

Issue Cote Probabilité Victoire de la France 1,60 61 % Match nul 4,00 23 % Victoire du Maroc 6,10 16 %

Les bookmakers placent logiquement la France en favorite de ce quart de finale. Les Bleus sont crédités d’environ 61 % de chances de victoire, contre 23 % pour le nul et 16 % pour un succès marocain. La cote de la France tourne autour de 1,60, tandis que le Maroc reste un outsider sérieux avec une cote pouvant grimper autour de 6,10.

Nos pronostics pour France – Maroc

Qualification de la France : Même si le Maroc possède les armes pour poser de vrais problèmes aux Bleus, la France semble mieux équipée dans tous les secteurs. L’expérience des grands rendez-vous, la profondeur de banc et le talent offensif français peuvent faire la différence.

Moins de 2,5 buts : Ce quart de finale pourrait être fermé. Le Maroc sait défendre bas et la France pourrait se montrer prudente face à une équipe très dangereuse en contre. Dans un match à élimination directe, les deux sélections devraient éviter de trop se découvrir.

Score possible

1-0 pour la France : Le Maroc devrait vendre chèrement sa peau, mais les Bleus ont suffisamment de talent individuel pour trouver l’ouverture et rejoindre le dernier carré de cette Coupe du monde 2026.