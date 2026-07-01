Pronostic Espagne – Autriche : Yamal va-t-il envoyer la Roja en 8es ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Autriche, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Parmi les principaux prétendants au sacre, l’Espagne a facilement validé sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, malgré un faux pas inaugural face au Cap-Vert (0-0). Pour son entrée dans la phase à élimination directe, la Roja défiera ce jeudi (21h) l’Autriche, qui a décroché son billet dans les dernières secondes grâce à un but salvateur contre l’Algérie (3-3).

Coupe du monde 2026 – Espagne vs Autriche

Jeudi 2 juillet · 21h · SoFi Stadium

Espagne : confirmer son statut de favorite

L’Espagne n’a pas réalisé une phase de groupes parfaite, mais elle a fait le travail. Accrochée d’entrée par le Cap-Vert (0-0), la Roja a ensuite corrigé l’Arabie saoudite (4-0), avant de s’imposer contre l’Uruguay (1-0) pour s’assurer la première place du groupe H. Sans être toujours flamboyante, la sélection de Luis de la Fuente a surtout affiché une vraie solidité défensive, avec aucun but encaissé depuis le début de la compétition.

Reste désormais à hausser encore le niveau dans le dernier tiers du terrain. Avec Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo ou encore Mikel Oyarzabal, l’Espagne possède largement les armes pour déséquilibrer une Autriche accrocheuse. La Roja part favorite sur le papier, mais elle devra éviter de tomber dans un faux rythme face à une équipe capable de mettre beaucoup d’intensité.

Autriche : jouer sa chance à fond

De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, l’Autriche a déjà rempli une partie de son objectif en sortant de son groupe. Victorieuse de la Jordanie (3-1), battue par l’Argentine (0-2), la sélection de Ralf Rangnick a arraché sa qualification au bout du suspense face à l’Algérie (3-3), grâce à un but inscrit dans les dernières secondes.

Face à l’Espagne, l’Autriche n’aura pas grand-chose à perdre. Son pressing, son impact physique et sa capacité à se projeter rapidement peuvent gêner la Roja, surtout si le match reste longtemps fermé. Mais pour créer l’exploit, les Autrichiens devront se montrer beaucoup plus solides défensivement que lors de leur dernier match de poule.

Les confrontations entre les deux nations

L’Espagne et l’Autriche se sont déjà affrontées à plusieurs reprises, avec un net avantage historique pour la Roja. Leur dernière confrontation remonte à 2009, lors d’un match amical largement remporté par l’Espagne (5-1).

Sur les confrontations recensées :

Espagne : 6 victoires

Autriche : 2 victoires

Matchs nuls : 1

L’Espagne garde donc un avantage assez clair face à l’Autriche, même si ce 16e de finale se disputera dans un contexte bien différent, avec la pression d’un match à élimination directe.

Les compos probables

La compo probable de l’Espagne : Unai Simon – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

Absents : Williams, Pino (blessés).

La compo probable de l’Autriche : A. Schlager – Posch, Lienhardt, Alaba, Mwene – X. Schlager, Seiwald – Laimer, Schmid, Sabitzer – Arnautovic.

Absents : Baumgartner, Wöber, Baidoo, Lawal (non convoqués).

Les joueurs à suivre

Lamine Yamal (Espagne) : Déjà décisif dans ce Mondial, le phénomène espagnol sera évidemment l’un des grands dangers pour l’Autriche. Sa percussion, sa créativité et sa capacité à casser les lignes peuvent faire basculer ce 16e de finale.

Marcel Sabitzer (Autriche) : Cadre de cette sélection autrichienne, le joueur du Borussia Dortmund aura un rôle majeur dans l’animation offensive. Sa qualité de frappe, son expérience et son volume de jeu seront essentiels pour espérer bousculer l’Espagne.

Les tendances des cotes : l’Espagne grande favorite

Issue Cote Victoire de l’Espagne 1,31 Match nul 5,25 Victoire de l’Autriche 11,00

Les bookmakers accordent un très large avantage à l’Espagne, dont la victoire est estimée à 76% de probabilité selon les cotes du match. L’Autriche se présente donc dans la peau d’un outsider, mais avec suffisamment d’arguments pour rendre la rencontre plus compliquée que prévu.

Nos pronostics pour Espagne – Autriche

Victoire de l’Espagne : La Roja paraît supérieure dans tous les secteurs de jeu. Plus technique, plus expérimentée et très solide défensivement depuis le début du tournoi, l’Espagne devrait réussir à faire respecter la hiérarchie.

L’Espagne gagne sans encaisser de but : Avec trois clean sheets en trois matchs, la sélection de Luis de la Fuente a montré une vraie maîtrise défensive. Face à une Autriche qui risque d’avoir peu d’occasions franches, ce pari semble intéressant.

Score possible

2-0 pour l’Espagne : L’Autriche peut gêner la Roja par son intensité et son organisation, mais l’Espagne possède trop de qualité technique pour ne pas finir par trouver la faille. Dans un match maîtrisé, les Espagnols devraient faire la différence sans forcément s’exposer énormément.