France – Suède (3-0) : les notes des Bleus, qualifiés avec brio en 8es ! 

En 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, la France a aisément pris la mesure de la Suède à New York (3-0) et sera opposée au Paraguay en 8es (samedi, 23h).

Mike Maignan 6

Le gardien des Bleus n’a pas eu beaucoup de travail à effectuer. Un premier arrêt sur frappe Isak (1) et des premières relances assurées. Il a bien jailli au point de penalty (81e) et sorti un bel arrêt devant Gyökeres (88e).

Jules Koundé 7

Critiqué depuis le début de la Coupe du Monde, le latéral droit du FC Barcelone a répondu de belle manière. Solide, Koundé a offert un centre parfait à Mbappé (31e) et a sauvé les siens sur sa ligne (45e). Remplacé par Malo Gusto (75e).

Dayot Upamecano 6

Moins souverain dans l’entame, le défenseur central du Bayern Munich est monté en puissance en prenant progressivement le pas sur ses adversaires directs. Il a fini en vrai leader de la défense.

William Saliba 6

Si son coéquipier d’Arsenal Viktor Gyökeres lui a d’abord donné du fil à retordre, il a bien jailli devant Alexander Isak (27e) et s’est souvent affiché en patron balle au pied. Une bonne gestion de la profondeur et une sérénité qui semble à toute épreuve.

Lucas Digne 7

Sous pression dans l’entame, le Villain a décoché la première frappe du match (15e) et a plutôt souffert devant Anthony Elanga en fin de première mi-temps avant d’en prendre la mesure. Fiable, il n’a plus rien laissé passer après la pause. Remplacé par Théo Hernandez (77e), après une petite douleur au mollet.

Aurélien Tchouaméni 5

Moins impactant que face à la Norvège (4-1), Aurélien Tchouaméni a toutefois bien cadenassé l’entrejeu pour fermer l’axe. Le Madrilène s’est même essayé à une frappe de loin (49e) et c’est lui qui est au départ de l’action du 2-0.

Adrien Rabiot 5

Une activité notable aux quatre coins du terrain et surtout une frappe croisée déclenchée aux avant-postes (30e), puis une autre au-dessus (32e). L’ancien Marseillais a perdu de son influence au fil de la rencontre.

Bradley Barcola 7

Le Parisien a vraiment lancé son match à la 16e minute avec un raid plein axe. Servi dans la surface, il double la mise d’une frappe millimétrée dans la lucarne suédoise (2-0, 52e). Barcola a aussi maqué des points dans le repli défensif.

Ousmane Dembélé 5

Moins aérien que lors de sa dernière sortie, le Ballon d’Or aurait dû mieux faire sur cette reprise (35e) mais Gabriel Gudmunsson ne l’a pas lâché d’une semelle. C’est lui qui trouve Mbappé sur le but du 1-0. Remplacé par Désiré Doué (75e).

Michaël Olise 9

L’homme du match : il a illuminé la rencontre de son talent hors-normes. Très créatif dans le jeu et précis sur coup de pied arrêté, il a tenté un ciseau génial sur le poteau (34e) avant de distiller sa quatrième passe décisive de ce Mondial pour Barcola. Une frappe délicieuse (61e) et un duel perdu (71e), avec un nouveau caviar, pour Mbappé (73e). Remplacé par Jean-Philippe Mateta (84e). Impressionnant.

Kylian Mbappé 8

Le Madrilène a souvent décroché et a vu son but refusé pour hors-jeu (20e) avant de trouver le poteau (32e). Il ouvre le score suite à un petit numéro dans la surface (1-0, 45e) avant de s’offrir un doublé pour inscrire son sixième but du Mondial (3-0, 73e). Remplacé par Rayan Cherki (84e). Sa présence et son aura sont précieuses.