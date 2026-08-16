LOSC : un nouveau départ se dessine pour un défenseur freiné en plein élan

Après une saison blanche provoquée par une grave blessure au genou, Ousmane Touré devrait aller chercher du temps de jeu en Ligue 2. Le défenseur polyvalent du LOSC se rapproche d’un prêt dans un club de la région.

Une progression stoppée par les croisés

Ousmane Touré pensait avoir lancé sa saison 2025-2026 de la meilleure des manières. Titulaire à Brest en profitant des absences de Thomas Meunier et Tiago Santos, le joueur de 21 ans avait effectué ses premiers pas dans le onze lillois en Ligue 1.

Sa progression a brutalement été stoppée au stade Francis-Le Blé. Victime d’une rupture du ligament croisé, le défenseur central, également capable d’évoluer au poste de latéral droit, est resté éloigné des terrains pendant toute la saison.

Un prêt à Dunkerque se précise

Resté avec le groupe Élite dirigé par Stéphane Pichot depuis le début de la préparation estivale, Touré cherchait une porte de sortie pour retrouver du rythme. Le Mans FC avait notamment manifesté son intérêt, mais le Lillois devrait finalement rester dans le Nord.

Selon les informations relayées par Le Petit Lillois, un prêt à l’USL Dunkerque est désormais en bonne voie. Une destination qui lui permettrait de se relancer en Ligue 2 sans s’éloigner de son environnement actuel.

Un mercato toujours animé au LOSC

Le dossier Touré n’est pas le seul à agiter les coulisses lilloises. Sur le plan offensif, l’Atlético de Madrid attendrait également une réponse du LOSC à une offre de 35 M€ pour Matías Fernandez-Pardo.

L’Atlético attend Matías Fernandez-Pardo. Les Colchoneros attendent désormais la réponse du LOSC à leur offre de 35 M€. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2088922747409719771

Une deuxième expérience en Ligue 2

Pour Ousmane Touré, ce passage à Dunkerque ferait suite à un prêt concluant à Valenciennes. Entre janvier et juin 2025, le jeune défenseur avait disputé 17 rencontres sous les couleurs valenciennoises.

Toujours sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2028, il retrouverait à Dunkerque un cadre déjà favorable aux jeunes Lillois, deux ans après le passage remarqué d’Ugo Raghouber.